El agresivo multimillonario que forjó su fortuna alrededor de incendios devastadores: quién es Archie Emmerson

Este empresario logró acumular una auténtica fortuna en un negocio que tiene sus particularidades.

Es uno de los hombres más importantes de Estados Unidos gracias a sus prácticas algo cuestionables. The Land Report

Construir un imperio de millones es una tarea que requiere sacar provecho de situaciones adversas para muchos. Si bien se puede debatir entre lo que es muy o poco ético, son pocos los que logran encontrar una fortuna en las desgracias siendo avalados por la ley.

Archie Emmerson es una figura que para muchos estableció su negocio con una práctica controvertida, aunque para otros es un genio que aprovecha muy bien los permisos otorgados para poder establecer una compañía que no cuenta con competencia en su sector, el cual consigue aprovechar los incendios forestales.

Archie Emmerson Forbes Este empresario construyó un imperio que es cuestionado por la comunidad por sus prácticas. Forbes La historia de Red Emmerson, el magnate de la madera Desde Sierra Pacific, la empresa asegura que saca algo positivo de una situación negativa. Quizás muchos fuera de Estados Unidos no conozcan a esta compañía maderera, pero su dueño es una de las figuras más importantes del gigante del norte, ya que consiguió amasar una auténtica fortuna gracias a ciertas ventajas legales.

Archie Aldis Emmerson, apodado Red por su característico color de cabello en su juventud, es su fundador. Nació en 1929 y vivió sus primeros años en la pobreza. Estudiaba en la escuela mientras su padre trabajaba en un aserradero y llegó a California desde Oregón con 19 años para ejercer sus primeros pasos como empleado en Arcata.

Junto a su papá le dieron forma a Sierra Pacific, con la cual lograron aprovechar la madera proveniente de las hectáreas que sufrían incendios. Hoy, junto a sus hijos, comanda un gigante que está avalado por el gobierno de Estados Unidos, que le vende contratos para talar en bosques nacionales víctimas del fuego, algo controvertido pero conocido como “tala de salvamento post incendio”.

Esto le da un gran descuento en la compra de la materia prima, sostiene que ayuda a la recuperación de los sitios afectados y aprovecha el 90% del material recolectado para la venta a constructores de viviendas y minoristas de madera. Además, no cuenta con competencia gracias a una ley que prohíbe ofertas de empresas madereras que registren exportación. Así, logró forjar un imperio que le permitió acumular millones de dólares. Miles de millones: el patrimonio de Archie Emmerson El patrimonio neto de Archie Emmerson está estimado en 5.6 mil millones de dólares, según distintos medios especializados como la revista Forbes. Esto se debe a que, gracias a su empresa Sierra Pacific, es el tercer mayor terrateniente de Estados Unidos, ya que posee poco más de un millón de hectáreas. Su padre fue el encargado de abrir la Fundación Sierra Pacific, que aportó millones de dólares a una comunidad que los rechaza, ya que consideran que dañan el medioambiente. También se ha mostrado muy cercano a la política y aportó 45 mil dólares a la campaña presidencial de Donald Trump en 2020.

