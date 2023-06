Las distintas alternativas para invertir en la economía real

En ese marco, al analizar el contexto económico en Estados Unidos, Chomer señaló: “Hay un contexto que podemos entenderlo después de una serie de diferentes hechos que ocurrieron en los últimos años: pandemia, guerra, inflación y suba de tasas. Entiendo el momento actual como si fuera un lago en el que cayó una piedra, se formaron las olas y estas tienden a ser cada vez más suaves. El contexto de hoy no es tan dramático como fue en 2022. La inflación estuvo alta y está tendiendo a bajar. Y lo opuesto ocurre con las tasas, que venían subiendo y se están acomodando en el orden del 5%. La economía de Estados Unidos da muestras de señales de solidez. No se vio pánico a nivel internacional este año. ¿Qué se puede esperar? Seguramente algunos resabios de recesión, que no creo que sea tan dramática. Sino una técnica de dos o tres trimestres. Pero Estados Unidos siempre tiende a superar las crisis de forma rápida”.