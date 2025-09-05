La tendencia de transformar eventos corporativos en experiencias memorables







La ciudad de Buenos Aires se consolida como un polo atractivo para el turismo de negocios y celebraciones sociales.

En un contexto en el que las empresas buscan espacios únicos para cerrar el año y fortalecer vínculos, la Ciudad de Buenos Aires se consolida como un polo atractivo para el turismo de negocios y celebraciones sociales, y en el corazón de la ciudad se erige el emblemático Buenos Aires Marriott Hotel, un establecimiento cinco estrellas que se ha convertido en referente para congresos, convenciones, fiestas y encuentros corporativos.

Su ubicación suma valor al momento de elegir el escenario de un evento, ya que se encuentra próximo a los principales puntos de interés de la Ciudad, con excelente conectividad hacia los aeropuertos y la facilidad de acceso convierten a esta propiedad en un punto de encuentro natural para ejecutivos y asistentes tanto locales como internacionales.

Las ofertas de salones abarcan distintas capacidades (2079 m2 espacio total para eventos) que pueden recibir desde reuniones privadas hasta grandes celebraciones de fin de año (un salón con capacidad hasta 1000 personas), adaptándose los espacios a distintos formatos. La combinación de diseño elegante y tecnología de última generación garantiza que cada encuentro se desarrolle con eficiencia y distinción. La gastronomía que acompaña cada propuesta es clave para el éxito de las reuniones, ya que el Hotel eleva el nivel con menús diseñados a medida, que pueden incluir cenas de gala, estaciones temáticas o cócteles de autor, convirtiéndose en protagonista, al ofrecer experiencias únicas que marcan la diferencia y refuerzan el espíritu de cada evento.

Con respecto a las actividades que se realizan en el Hotel “El equipo especializado en eventos acompaña a cada cliente en todo el proceso de planificación y ejecución, garantizando una atención al detalle que transforma cada ocasión en una experiencia inolvidable. La hospitalidad, sello distintivo de la marca, asegura que tanto empresas como invitados disfruten de un servicio a la altura de los estándares internacionales.”, asegura Carla Ros, Directora de Marketing y Ventas del Hotel.

Un exclusivo omakase en las alturas

“Como propuesta diferencial, la novedad que estamos difundiendo es el espacio O-Satori, en el Piso 23, un exclusivo Omakase para sólo 14 personas, abierto al público en general, y que también es ideal para realizar reuniones privadas de ejecutivos o sociales, que combina alta gastronomía y una vista única de la Ciudad de Buenos Aires. El lanzamiento de O-Satori fue muy bien recibido no sólo por las empresas que realizaron eventos exclusivos sino también en las celebraciones sociales, por su alto nivel de la gastronomía y el servicio que brindamos, con el fondo de la ciudad como marco de la velada. Nuestro deseo era traer a Buenos Aires una propuesta que no solamente hable de cocina japonesa, sino que encarne su filosofía, su respeto por el producto y su búsqueda de equilibrio. O-Satori es eso: un ritual, una ceremonia, una pausa en el tiempo“, concluye Ros.