Max Capital lanzó una nueva plataforma internacional para inversiones

La empresa de servicios financieros presentó "Max Capital Global" orientado a usuarios con distintos perfiles de riesgo.

La plataforma permite operar una cartera internacional desde un solo lugar.

La empresa de soluciones financieras, Max Capital, anunció el lanzamiento de "Max Capital Global", una plataforma diseñada para ofrecer a los inversores argentinos la posibilidad de operar y diversificar su cartera a nivel internacional desde un solo lugar.

A través de la plataforma, los inversores pueden acceder a portafolios diversificados globalmente que se invierten y rebalancean de forma automática, adaptados a distintos perfiles y objetivos financieros de cada usuario.

En ese sentido, la plataforma ofrece cuatro tipos de cuentas, que están pensadas para satisfacer las necesidades de cada inversor:

Carteras Modelos : carteras globalmente diversificadas y alineadas al perfil de riesgo del inversor , que incluyen alternativas desarrolladas por BlackRock y otras diseñadas por el equipo de especialistas de Max Capital.

: carteras globalmente diversificadas y , que incluyen alternativas desarrolladas por BlackRock y otras diseñadas por el equipo de especialistas de Max Capital. Portfolios de iBonds ETF : permiten invertir en renta fija a través de ETFs compuestos por bonos corporativos y soberanos .

: permiten invertir en . Portfolios de T-Bills: brindan acceso a instrumentos del Tesoro de EEUU con plazos de hasta 12 meses. Además de estas opciones automatizadas, se ofrece la posibilidad de operar directamente en el mercado internacional mediante una "Cuenta Trading", que permite a los inversores comprar y vender acciones y ETFs con ejecución instantánea y comisiones fijas, ideal para quienes buscan un mayor control sobre sus decisiones de inversión.

A diferencia de los modelos basados en cuentas ómnibus, cada cliente opera con una cuenta de inversión individual a su nombre en EEUU, a través de Interactive Brokers. Esto garantiza propiedad directa de los activos y un estándar operativo alineado a las mejores prácticas internacionales.

Max Capital A su vez, las cuentas mantenidas en Interactive Brokers cuentan con la protección de SIPC (Securities Investor Protection Corporation), que cubre hasta u$s500.000 por cliente, brindando un nivel adicional de seguridad para quienes buscan expandir su patrimonio. El Gerente General de la firma, Ariel Manito, comentó: "Con Max Global incorporamos una experiencia internacional integrada a nuestra plataforma, alineada con las estrategias de largo plazo y la diversificación que demandan nuestros clientes más exigentes". "La ejecución automática de las inversiones aporta mayor eficiencia y optimiza la gestión del portafolio. Es un paso clave para seguir ampliando oportunidades con la solidez y transparencia de Max Capital", añadió el jerarca.

