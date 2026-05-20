Abrió la convocatoria Innova CFI que busca financiar startups: quiénes podrán acceder

La ventanilla de recepción de proyectos estará abierta del lunes 18 de mayo al viernes 26 de junio. El ticket promedio de inversión ronda los u$s400.000.

Archivo. El CFI abrió la convocatoria para startups, que estará vigente hasta el 26 de junio.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) abrió la convocatoria para que startups y desarrolladores presenten proyectos a Innova CFI, el fondo de inversión en I+D recientemente anunciado por el organismo. La ventanilla de recepción de documentación estará abierta del 18 de mayo al próximo 26 de junio.

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Según detallaron desde el CFI , el foco del fondo es aumentar el desarrollo en el sector I+D en todo el país . El instrumento de financiamiento será deuda convertible en acciones preferidas y tendrá un ticket promedio de u$s400.000.

Sobre el anuncio, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, señaló: “Con el inicio de esta convocatoria ponemos en marcha de manera efectiva un instrumento sumamente novedoso para nuestro ecosistema productivo. La apuesta que hace el Consejo junto a las provincias es dotar al país de herramientas ágiles, flexibles y estratégicas que acompañen a las empresas de base científico-tecnológica que realizan actividades intensivas en investigación y desarrollo en sus propios territorios”.

La tesis de inversión del fondo es agnóstica en cuanto a sectores de actividad . Esto permite dar respuesta a una amplia gama de demandas tecnológicas —desde desarrollos en biotecnología hasta soluciones de desarrollo de software aplicadas al sector energético—, priorizando siempre el impacto territorial de la propuesta.

Según explicaron las autoridades durante la presentación, el esquema inicial funcionará como un “préstamo condicionado”. En la práctica, esto implica que las empresas no deberán comenzar a devolver el dinero hasta alcanzar una facturación de u$s2.000.000. Hasta ese momento, la deuda generará intereses, aunque no será exigible.

El contrato también contemplará la posibilidad de convertir ese pasivo en equity, es decir, en acciones preferidas de la compañía. Desde el CFI señalaron que la intención es evitar que el financiamiento inicial termine convirtiéndose en un obstáculo para futuras rondas de inversión o acceso al crédito.

“Contablemente, esa startup va ir a pedir un crédito al banco, si necesita endeudarse, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Por nuestro pasivo. Eventualmente, una inversión que ayudó a que la empresa crezca, en un momento se puede convertir en un salvavidas de plomo para seguir creciendo. Por eso le damos la opción”, explicó Hernández Cravero.

El funcionario también detalló que las acciones serían preferidas porque “no es interés del CFI tener injerencia en el management de ninguna compañía”. En esa línea, el organismo fijó un tope máximo de conversión del 24,99% y habilitó la posibilidad de recompra por parte de la empresa, mediante una cuota de repago equivalente al 3% de la facturación anual.

Cómo será el proceso de selección

El mecanismo de aplicación se desarrollará en varias etapas. En esta primera etapa, las empresas deberán presentar documentación básica para iniciar el proceso.

STARTUPS.webp El instrumento de financiamiento será deuda convertible en acciones preferidas y tendrá un ticket promedio de u$s400.000.

Luego, el equipo de Innova CFI realizará un análisis de elegibilidad. Aquellas compañías que superen esa instancia avanzarán hacia un proceso de due diligence, una auditoría integral destinada a evaluar la viabilidad técnica y financiera de cada proyecto antes de presentar una oferta formal de inversión.

“De punta a punta, estimamos que ese proceso dure cuatro meses. Tratamos de ser lo más ágiles posibles, porque entendemos que la actividad para el desarrollo de un modelo de un modelo de negocios basado en tecnología es fundamental”, sostuvo Hernández Cravero.

El objetivo del organismo es financiar al menos 10 proyectos durante el primer año. A futuro, la meta será ampliar el alcance hasta 24 iniciativas, con un volumen estimado de inversión cercano a los u$s10 millones provenientes de fondos provinciales.

Quiénes pueden acceder a Innova CFI

Según detalla el programa, las empresas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Que la empresa se encuentre constituida o en trámite.

Tener una antigüedad máxima de 7 años.

Contar con un nivel de desarrollo TRL-4.

Presentar un plan de inversión de hasta 24 meses.

Que la actividad de I+D se realice en la Argentina.

Sobre este último punto, Bruno aclaró: “En caso de tener una empresa en el exterior (con desarrollos en el país), vamos a tener directamente el contrato que va ser con la controlante”.

Condiciones generales del financiamiento: