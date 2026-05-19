Wyndham acelera su expansión en la región y proyecta nuevas aperturas en Argentina

La cadena superó los 300 hoteles en Latinoamérica y el Caribe. La inteligencia artificial y la tecnología, claves para el negocio.

En medio de un escenario idílico, en Rio Grande, Puerto Rico, la cadena hotelera Wyndham organizó su conferencia anual Beyond 2026 , que congregó a 200 hoteleros, inversores y agentes del sector de América Latina y el Caribe.

Durante el evento, que tuvo lugar del 12 al 14 de mayo en el hotel Wyndham Grand Rio Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort, una propiedad que acaba de atravesar una remodelación de u$s70 millones, hubo una premisa clara: el negocio turístico regional atraviesa un nuevo ciclo de expansión.

La compañía anunció allí que ya superó los 300 hoteles y las 50.000 habitaciones en operación en América latina y el Caribe . Además, el pipeline de desarrollo supera los 190 hoteles firmados, lo que representa más de un 50% de crecimiento potencial hacia los próximos años.

“Superar los 300 hoteles representa mucho más que un número: refleja la confianza que nuestros propietarios y socios depositan en nuestras marcas y en la capacidad de nuestros equipos para ayudarlos a crecer de manera rentable y sostenible”, sostuvo Gustavo Viescas , presidente de Wyndham Hotels & Resorts para Latinoamérica y el Caribe.

Los números explican parte del entusiasmo del sector. Según detalló el ejecutivo, durante 2025 unas 1.500 millones de personas cruzaron fronteras por turismo a nivel global , mientras que la industria turística crece a una velocidad 50% superior al PBI mundial. “El Caribe tuvo el mejor año de su historia, recibiendo 35 millones de visitantes. Sudamérica también creció muchísimo”, explicó Viescas. México, por ejemplo, alcanzó casi 48 millones de turistas y se consolidó como uno de los destinos más visitados del planeta. La cadena ya superó los 100 hoteles en ese país y proyecta alcanzar al menos 150 hacia 2030.

“La región está atravesando un gran momento. Se está viajando más, explorando más”, señaló Viescas. Parte de ese fenómeno tiene que ver con un cambio en los hábitos del propio viajero: “Latinoamérica está redescubriendo Latinoamérica”, aseguró el ejecutivo.

Brasil también aparece como una de las grandes apuestas de la compañía. Wyndham ya opera en ese país 34 hoteles y cuenta con unos 40 proyectos firmados. Sin embargo, el fenómeno que más sorprende al grupo es República Dominicana. “Es el único mercado que rompió completamente la curva de crecimiento estable de la región”, explicó Viescas. El ejecutivo atribuyó ese fenómeno a una combinación de inversión privada, infraestructura pública y beneficios fiscales.

En cuanto a Argentina, la marca tiene 22 hoteles firmados para desarrollar los próximos años. En un contexto de caída del turismo y recesión económica, Wyndham sigue apostando fuerte al crecimiento, dado que la hotelería implica una inversión a largo plazo. Si bien hay muchos argentinos optando por viajar al exterior, dada la conveniencia cambiaria, el país tiene mucho para ofrecer y varios destinos ya muestran signos de mejora, como por ejemplo, Mendoza e Iguazú. Con un 2025 que no tuvo la mejor performance, lo peor quedó atrás y la demanda de turismo en el país de a poco comienza a crecer.

Gustavo Viescas - President, LATAMC 1 Gustavo Viescas, presidente de Wyndham Hotels & Resorts para LATAMC.

Inteligencia artificial, nueva clave del negocio

Un tema transversal durante todo el evento fue la inteligencia artificial. Wyndham ya invirtió u$s450 millones en tecnología y avanza en integraciones de diversas plataformas de inteligencia artificial para aparecer directamente allí, canales claves desde donde los viajeros planifican hoy sus vacaciones como Claude o ChatGPT. “Esto está transformando la manera en que los viajeros nos buscan y nos eligen”, afirmó Viescas.

En cuanto a los avances tecnológicos, uno de sus hitos recientes, es Wyndham Connect, herramienta que ya está presente en más de 5.000 hoteles. La herramienta permite automatizar procesos de check-in, check-out y comunicación con huéspedes mediante WhatsApp, mail, SMS o WeChat, según el mercado. También habilita la venta de servicios adicionales como estacionamiento, spa , entre otros.

Según datos de la empresa, la plataforma ya generó 12 millones de interacciones con huéspedes y más de u$20 millones de revenue incremental para hoteles. Los dos grandes objetivos de esta estrategia tecnológica son mejorar la experiencia del huésped y generar ingresos adicionales para los propietarios. Sin embargo, Viescas remarcó que la tecnología no reemplazará el componente humano. “La base sigue siendo la experiencia de una persona brindada por otra persona”, afirmó.

Del marketing tradicional a las experiencias memorables

La transformación también impacta sobre el marketing hotelero. Jimena Faena, vicepresidenta de Marketing para Latinoamérica y el Caribe, sostuvo que las marcas ya no pueden limitarse a vender productos o servicios.

“Sin experiencias memorables no hay marcas memorables”, afirmó durante una de las presentaciones del evento. Faena habló de un consumidor que prioriza lo vivido sobre lo acumulado, especialmente entre la Generación Z. Allí aparecen fenómenos como las “microescapadas” o el “whycation”, una nueva tendencia de viajes con propósito vinculados al descanso, celebración o bienestar emocional.

“El marketing tradicional quedó corto. Las marcas hoy buscan atravesar una fibra íntima y activar emociones”, explicó. En este sentido, citó ejemplos de otras industrias para mostrar cómo evolucionan las marcas: Louis Vuitton con su nuevo café, Nike permitiendo customizar productos, Ikea desembarcando en Roblox o Dior desarrollando spas de lujo. En todos los casos, la experiencia es prioridad.

En paralelo, la inteligencia artificial ya modifica toda la lógica de comercialización turística.“La IA atraviesa toda la experiencia del viaje: inspiración, planificación y reserva”, aclaró Faena.

La compañía detectó un crecimiento exponencial del tráfico proveniente de plataformas de IA y asegura que el 60% de los viajeros ya interactúa con herramientas inteligentes para planificar vacaciones.

Redes sociales, influencers y el nuevo poder del huésped

Otro de los cambios que enfrenta la industria tiene que ver con las redes sociales y la reputación de la marca. “Cada persona que cruza la puerta de tu hotel puede ser tu mejor campaña de marketing o la peor”, resumió Faena.

La ejecutiva explicó que TikTok, Instagram, Reddit y YouTube modificaron completamente la forma en que los consumidores eligen destinos y hoteles. Incluso, YouTube volvió a ganar relevancia con videos largos vinculados a planificación turística. Por eso, la estrategia con influencers dejó de ser táctica para transformarse en estructural dentro del negocio hotelero. “Los embajadores de marca construyen la reputación junto con nosotros”, agregó.

Ese cambio incluso impacta sobre el diseño de los hoteles. Según Faena, hoy las propiedades incorporan más espacios comunes, áreas sociales y propuestas gastronómicas pensadas para generar comunidad y contenido compartible.

Wyndham La conferencia también abordó como TikTok, Instagram, Reddit y YouTube modificaron completamente la forma en que los consumidores eligen destinos y hoteles.

Crece el ecosistema de servicios

Wyndham también apuesta a ampliar su ecosistema de servicios. La estrategia apunta a convertir su plataforma en una especie de marketplace integral de viajes donde el huésped pueda reservar hoteles, restaurantes, eventos y actividades desde un mismo lugar.

“Queremos que Wyndham Rewards sea un one stop shop para todas las necesidades de viaje”, explicó Michael Shiwdin, VP Integrated Brand Marketing, Loyalty & Digital de Wyndham

La compañía ya trabaja con alianzas junto a aerolíneas como Delta y United, permitiendo acumular puntos dobles tanto en vuelos como en estadías hoteleras. También impulsa Wyndham Rewards Experiences, un programa que permite canjear puntos por conciertos, experiencias deportivas y eventos exclusivos. En el futuro, la compañía analiza sumar reservas gastronómicas, alquileres temporarios y nuevas experiencias vinculadas al entretenimiento.

Con cientos de planes a nivel tecnológico y nuevas inversiones en carpeta, la marca crece en toda la región.