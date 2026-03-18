MINISO llega al país y pone primera con locales en el DOT y la calle Florida

La cadena china de retail que cotiza en Nueva York y Hong Kong invertirá u$s50 millones para abrir 100 tiendas en cinco años. Apunta a productos de diseño a precios accesibles y a una experiencia de compra diferencial.

El corazón del modelo MINISO está en la combinación de diseño, precio y experiencia.

Primero fueron los rumores , después algunas pistas en puntos comerciales clave y, finalmente, la confirmación: MINISO ya puso un pie en la Argentina. La cadena global de retail de origen chino avanza con su desembarco en el país, el último gran mercado de América Latina que aún no tenía en su mapa.

Fundada en 2013 en Guangzhou y con cotización en las bolsas de Nueva York y Hong Kong, la compañía construyó un modelo basado en alto volumen, rotación constante y productos de diseño a precios accesibles , con un portafolio que abarca desde beauty y hogar hasta librería, tecnología y accesorios.

Con presencia en 112 mercados , más de 7.700 tiendas y ventas globales por u$s2.450 millones , la empresa definió una hoja de ruta local que incluye una inversión de u$s50 millones y la apertura de 100 locales en los próximos cinco años , bajo un esquema de operación con tiendas propias.

“ Argentina es el último de los grandes mercados de Latinoamérica en el que no estábamos ”, explicó Carlos Jamardo, gerente de Marketing y Comunicación de MINISO Argentina , y agregó: “ Hay consumo de este tipo de productos y mucho potencial para desarrollar, por eso entendemos que este es el momento para desembarcar ”.

El proyecto se canaliza a través de una alianza entre MINI HUB , el operador regional con presencia en países como México, Colombia, Chile y Perú, y un socio local con experiencia en el desarrollo de marcas internacionales. El modelo será claro: locales propios y fuerte inversión , sin franquicias en esta etapa.

El puntapié inicial tendrá dos ubicaciones bien definidas: un local en el shopping DOT y otro sobre la calle Florida, en pleno microcentro porteño. Dos formatos distintos, pero con un mismo objetivo: lograr visibilidad y volumen desde el arranque.

“Si desembarcás en el microcentro, Florida es el lugar para estar. Es una calle internacionalmente reconocida”, sostuvo Jamardo, que reconoce el desafío de instalarse en una zona golpeada en los últimos años, pero que empieza a mostrar señales de reactivación. “Muchas marcas internacionales están volviendo y nosotros también queremos estar ahí”, afirmó.

Las primeras dos aperturas están previstas antes de que termine el primer semestre, mientras la compañía trabaja en el cierre de contratos para sumar más locales en el corto plazo. Si esos acuerdos se concretan, no descartan adelantar parte del cronograma inicial.

Para este año, la proyección es cerrar con alrededor de ocho tiendas operativas, mientras que toda la primera etapa estará concentrada en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con presencia tanto en shoppings como en arterias comerciales a cielo abierto.

Recién en una segunda fase llegará la expansión hacia el interior del país y el desarrollo del canal digital. “Primero queremos consolidar la operación física y después avanzar con e-commerce”, deslizan desde la compañía.

MINISO LLEGA AL PAÍS

Diseño, rotación y precios: la apuesta al “consumo accesible”

El corazón del modelo MINISO está en la combinación de diseño, precio y experiencia, un formato que busca diferenciarse tanto del retail tradicional como de los bazares de bajo costo.

“Es una marca que se caracteriza por el diseño de sus productos, la calidad y la experiencia de compra”, explicó Jamardo. Y marcó un punto clave: “Vamos a estar alineados con todos los estándares y la normativa local, algo que no siempre sucede en otros formatos del mercado”.

El portafolio incluirá alrededor de 5.000 productos distintos disponibles en tienda, con una lógica de alta rotación y renovación constante. “Estamos trabajando con una gran cantidad de productos y algunas categorías van a rotar mucho más rápido que otras”, detalló el ejecutivo, en referencia al esquema logístico que ya están montando para abastecer los locales.

A eso se suma una estrategia fuertemente apoyada en licencias internacionales, como Disney, Marvel, Barbie o Harry Potter, que en otros mercados funcionan como uno de los principales motores de ventas.

“Las licencias funcionan muy bien a nivel global y creemos que en Argentina también van a tener muy buena recepción”, señaló Jamardo. También destacan categorías como beauty, fragancias, librería y accesorios, donde la marca encuentra oportunidades por su posicionamiento de precio.

En ese marco, la compañía apunta a un público joven, principalmente generación Z y millennials, pero con una lógica de compra transversal. “El consumidor argentino es exigente, busca calidad y está acostumbrado a ciertos estándares, pero también necesita opciones accesibles”, describió.

Esa combinación da lugar a un fenómeno que gana terreno en el mercado: el consumo aspiracional accesible, con tickets moderados pero productos con diseño y marca, en un contexto donde el gasto se vuelve más selectivo.

El plan contempla además la generación de entre 800 y 1.000 empleos directos, con equipos de entre 8 y 10 personas por tienda, según el tamaño de cada local.

Con este desembarco, MINISO no solo suma un nuevo mercado, sino que busca instalar un formato que todavía no tiene un equivalente claro en la Argentina. La apuesta es a volumen, rotación y experiencia, en una plaza donde el consumidor cambia, pero no deja de buscar propuestas nuevas.