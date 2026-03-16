Los millonarios anuncios de inversión en energía y minería que dejó el Argentina Week

Empresas del sector energético y minero confirmaron nuevos proyectos en el país por más de u$s16.150 millones. Las iniciativas incluyen desarrollos en Vaca Muerta, producción de cobre en Salta y ampliaciones en el sector hidrocarburífero.

Los anuncios se produjeron durante Argentina Week, una serie de encuentros orientados a presentar el potencial de crecimiento del país ante inversores internacionales.

Una serie de anuncios de inversión realizados durante el evento Argentina Week dejó compromisos de desembolsos por más de u$s16.150 millones , con fuerte protagonismo de los sectores de energía y minería.

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Los proyectos abarcan desarrollos vinculados al gas y al petróleo en Vaca Muerta, nuevas inversiones en exploración hidrocarburífera y un megaemprendimiento de cobre en el norte del país.

Según los anuncios realizados durante el encuentro, las inversiones también tendrán impacto en la generación de empleo, exportaciones y desarrollo de infraestructura energética.

Uno de los anuncios más relevantes fue el realizado por Transportadora de Gas del Sur (TGS), que confirmó un plan de inversión por u$s3.000 millones para desarrollar infraestructura destinada a industrializar líquidos de gas natural provenientes de Vaca Muerta .

De acuerdo con la compañía, se trata de la mayor inversión en más de 25 años para un proyecto de este tipo .

La iniciativa contempla:

la creación de 4.000 puestos de trabajo directos

unos 15.000 empleos indirectos

exportaciones estimadas en u$s1.200 millones anuales

El proyecto apunta a ampliar la capacidad de procesamiento de los líquidos del gas natural —como etano, propano y butano— con destino a mercados industriales y de exportación.

Pampa Energía busca invertir u$s4.500 millones en petróleo

Otro anuncio relevante provino de Pampa Energía, que solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un plan de inversión superior a u$s4.500 millones.

El proyecto está destinado a exploración y producción de petróleo no convencional, también en la formación de Vaca Muerta.

pampa energia

La iniciativa prevé la perforación de 100 nuevos pozos, lo que permitiría acelerar el desarrollo del recurso y aumentar los niveles de producción.

La ampliación del régimen RIGI se produjo a partir del Decreto 168/2026, que incorporó a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos dentro de los proyectos elegibles para acceder a los beneficios del programa.

Un megaproyecto minero de cobre en Salta

El sector minero también fue protagonista de los anuncios.

La compañía canadiense First Quantum Minerals confirmó una inversión estimada de u$s5.250 millones para avanzar con el desarrollo del proyecto de cobre Taca Taca, ubicado en la provincia de Salta.

Pablo Quirno Tristán Pascall CEO First Quantum Minerals Taca Taca RIGI

Durante la etapa de construcción se proyecta la generación de 4.000 puestos de trabajo, mientras que en la fase operativa el proyecto demandará alrededor de 2.000 empleos directos.

Taca Taca es considerado uno de los mayores proyectos de cobre sin desarrollar en Argentina y forma parte del conjunto de iniciativas que buscan posicionar al país como un proveedor relevante de minerales estratégicos para la transición energética.

El trasfondo: atraer capital para sectores estratégicos

Los anuncios se produjeron durante Argentina Week, una serie de encuentros orientados a presentar el potencial de crecimiento del país ante inversores internacionales.

El foco estuvo puesto en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico de largo plazo, especialmente energía, minería y tecnología.

La combinación de recursos naturales abundantes —como el gas no convencional de Vaca Muerta y los yacimientos de cobre del norte argentino— es vista por el Gobierno como una de las principales plataformas para atraer inversiones de gran escala.

Impacto potencial en exportaciones y empleo

Si los proyectos anunciados avanzan según lo previsto, el impacto podría ser significativo tanto en la generación de empleo como en la expansión de las exportaciones energéticas y mineras.

El desarrollo de nuevos proyectos en hidrocarburos y minería aparece como una de las principales apuestas para incrementar el ingreso de divisas, un objetivo central para la economía argentina en los próximos años.

En ese marco, las inversiones anunciadas durante Argentina Week refuerzan la tendencia de los últimos años: la energía y la minería se consolidan como dos de los sectores con mayor capacidad para atraer capital de largo plazo en el país.