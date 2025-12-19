Marca internacional apuesta por la Argentina como hub regional y promete vender a precios de Europa

Con una inversión de hasta u$s50 millones, el grupo detrás de Superdry proyecta un desembarco en 2026 con base operativa en Buenos Aires, un esquema de franquicias sin fee de ingreso y un plan de expansión hacia ocho mercados de Sudamérica.

La marca internacional de indumentaria Superdry confirmó su llegada a la Argentina en 2026 , en alianza con la empresa local Tango Fabric , con un proyecto de largo plazo que apunta a convertir al país en el centro operativo de su expansión en Latinoamérica . El plan contempla una inversión estimada de entre u$s40 millones y u$s50millones en los primeros cuatro años , la apertura de un flagship store en Buenos Aires y un esquema de crecimiento regional que abarcará ocho países .

Lejos de un desembarco tradicional, el proyecto introduce un cambio de paradigma en el negocio del retail textil , con un modelo de franquicias diseñado para priorizar la rentabilidad del operador local y con una promesa clave: vender en la Argentina a precios internacionales . “Vamos a ser la primera marca que logre vender en el país al mismo precio que en Europa. En la Argentina eso siempre fue un tabú”, sostuvo Ezequiel García , co-CEO de Tango Fabric, en diálogo con Ámbito.

En la misma línea, Juan Ignacio Tubio Mónaco , también co-CEO de la compañía, destacó que la apuesta excede el corto plazo y busca consolidar una operación regional desde el país. “No estamos pensando en un proyecto de uno o dos locales, sino en construir una plataforma regional sólida, con la Argentina como base operativa y de decisiones para Sudamérica”, afirmó.

La iniciativa tiene un horizonte de 20 años y prevé la creación de entre 150 y 200 puestos de trabajo directos e indirectos en su primera etapa. A partir de 2027 , comenzará la expansión hacia Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú , dentro de un bloque económico que representa el cuarto mayor del mundo por PBI .

Uno de los ejes centrales del proyecto es el esquema de franquicias , que se diferencia de los formatos habituales del mercado argentino. No habrá fee de ingreso , las regalías serán del 0% durante los primeros seis meses y luego se ubicarán en el 2% , muy por debajo del promedio de la industria, que ronda el 10% .

“En la Argentina, la franquicia textil suele dejar al operador sin margen. Nosotros decidimos hacer lo contrario: duplicamos el margen del franquiciado para que pueda hacer promociones, trabajar con bancos y liquidar temporadas sin perder plata”, explicó García. Según detalló, el negocio está pensado para que el franquiciado pueda operar con descuentos reales del 50% o 60% al final de cada temporada y aun así mantener rentabilidad.

Desde Tango Fabric remarcan que el foco está puesto en construir un negocio sostenible para el operador local. “El proyecto está armado para que el franquiciado gane plata y tenga previsibilidad. Nuestro negocio es el volumen regional, no exprimir un local”, resumió Tubio Mónaco.

El plan original contempla la apertura del local insignia en agosto de 2026, en la zona de San Isidro, junto con dos locales adicionales en shoppings. A partir de allí, el ritmo previsto es de 10 aperturas anuales, sincronizadas con el lanzamiento de las colecciones de invierno y verano.

Desde el punto de vista operativo, Tango Fabric será responsable de toda la experiencia de marca: desde el mobiliario y el layout del local hasta la tecnología, el software de gestión, la música ambiental y la logística. El franquiciado solo deberá invertir en el stock inicial, el equipamiento del local y el alquiler.

superdry Ezequiel García y Juan Ignacio Tubio Monaco, Ceos de Tango Fabric junto a Julian Dunkerton, Ceo de Superdry.

Tecnología, colecciones vigentes y consumo selectivo

El proyecto también apuesta fuerte a la innovación tecnológica. Superdry implementará en la Argentina el mismo sistema ERP que utiliza en Europa, junto con tecnología RFID para control de stock, trazabilidad y experiencia omnicanal. “La idea es que el consumidor argentino tenga exactamente la misma experiencia que cuando entra a un local de la marca en Londres o Madrid”, remarcó García.

En línea con ese concepto, la marca traerá al país las colecciones vigentes a nivel global, sin saldos ni temporadas atrasadas. “Vamos a abrir con la misma colección que está disponible en Europa. No traemos remanentes ni ropa vieja. Eso también es parte del cambio cultural”, señaló el ejecutivo.

Sobre el contexto del consumo, desde Tango Fabric advierten que el mercado atraviesa una etapa de consumo selectivo, donde las marcas nuevas y con propuesta diferencial concentran la demanda. “Cuando llega una marca fuerte, el consumo aparece. El problema no es que la gente no consuma, sino qué elige consumir”, sostuvo García.

Con la web local ya activa, Superdry empieza a posicionarse de cara a su desembarco físico en 2026, en un escenario donde el regreso de grandes marcas internacionales vuelve a colocar a la Argentina en el radar del retail global.