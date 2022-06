Una universidad argentina fue elegida entre las mejores escuelas de negocios

Ranking Financial Times

En la edición 2022, en el ranking que combina tanto a los programas abiertos como los que son a medida, el IAE avanzó a la posición 31° en la tabla general combinada. El IAE ofrece todas las opciones para la capacitación ejecutiva, desde los clásicos MBAs, en sus distintas versiones, programas de dirección y programas cortos enfocados en temáticas puntuales, hasta programas diseñados especialmente para las necesidades de las empresas, habiendo ampliado las opciones a un abanico mucho más amplio a partir de 2020, programas presenciales, online y blended, para ofrecer alternativas para todas las necesidades.

De este modo, el IAE se ubica entre las 4 mejores escuelas de negocios de LATAM y las 2 mejores de Sudamérica. Por su parte, en la categoría “Growth”, el IAE es número 1 en América latina, alcanzando a nivel mundial, el 6° puesto en programas a medida, y el 8° en programas ejecutivos abiertos. Esta categoría de ranking está basada en el crecimiento general de los ingresos de los programas ejecutivos, así como el crecimiento de los ingresos de negocios que se repiten, un ítem muy importante pues reafirma al IAE como la Escuela de Negocios argentina en la que confían las empresas y ejecutivos para capacitar a sus ejecutivos.

El Financial Times, elabora todos los años el Ranking de Educación Ejecutiva, que incluye programas abiertos y programas a medida. En su edición 2022, se destacan escuelas como: University of Michigan: Ross de Estados Unidos: Esade, Eada e IESE de España; HEC París y Essec de Insead, Francia; SDA Bocconi School of Management de Italia; Nyenrode de Países Bajos; London Business Schiool, Cambridge y Warwick de Gran Bretaña; IPADE de México; y la Fundação Dom Cabral, entre otras escuelas de negocios de los cinco continentes. Entre las variables que se tienen en cuenta están la preparación de los contenidos de los programas, el diseño de los cursos, el crecimiento, los métodos y materiales de enseñanza, el seguimiento de los alumnos y la internacionalidad y diversidad de los participantes.

IAE Business School fue fundada hace 44 años con su programa para la Alta Dirección, el cual es un hito para la comunidad de negocios. Tiene como misión contribuir al desarrollo del conocimiento y a la formación de hombres y mujeres de empresas, tanto en las capacidades de gestión como en las virtudes humanas necesarias para el ejercicio de la dirección. A lo largo de estos años pasaron por el IAE más de 110.000 ejecutivos, de los cuales más de 18.000, distribuidos en 50 países, forman parte de su comunidad de Alumni.

Cuenta con un board representado por académicos de Harvard Business School y IESE Business School. Como escuela de negocios de la Universidad Austral, es seleccionada desde hace 20 años en el prestigioso ranking del Financial Times, dentro de las mejores escuelas del mundo, siendo la única escuela argentina con ese reconocimiento. Tiene la Triple Corona, correspondiente a las acreditaciones internacionales EQUIS, AMBA y AACSB, una distinción con la que cuenta solo el 1% de las escuelas del mundo.