Botafogo demandó al Lyon por una deuda de u$s144 millones + Seguir en









El club brasileño avanzó en la Justicia contra el Olympique de Lyon por la millonaria suma vinculada a préstamos realizados cuando ambas instituciones formaban parte del mismo esquema empresario encabezado por John Textor.

John Textor quedó otra vez en el centro de la escena después de que Botafogo denunciara al Lyon por una deuda originada durante su etapa al frente del grupo Eagle Football Holdings. Marca

Botafogo informó este sábado que inició acciones judiciales contra el Olympique de Lyon para reclamar una deuda que, según aseguró, asciende a 745 millones de reales, equivalentes a unos u$s144 millones. El club de Río de Janeiro sostiene que ese dinero corresponde a una serie de préstamos y aportes financieros realizados cuando ambas entidades estaban bajo el paraguas del empresario estadounidense John Textor.

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A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución brasileña señaló que presentó las demandas el viernes y argumentó que el reclamo responde a “sucesivas aportaciones financieras” hechas al club francés con la expectativa de que fueran devueltas bajo condiciones ya acordadas.

La deuda que reavivó el conflicto entre ambos clubes Según la postura del Fogão, la falta de pago por parte del Lyon no solo incumplió esos compromisos, sino que además generó consecuencias directas sobre la economía del club. En ese sentido, remarcó que esa situación afectó su operatoria y recordó que incluso llegó a sufrir un transfer ban de la FIFA a fines de 2025, que le impidió incorporar futbolistas.

Aunque Botafogo confirmó el inicio del proceso judicial, no precisó ante qué tribunal fue presentada la demanda. De todos modos, el conflicto vuelve a poner en el centro de la escena el modelo de multipropiedad que impulsó Textor a través de Eagle Football Holdings, el grupo que llegó a controlar de manera simultánea a Botafogo, Lyon y también al Molenbeek de Bélgica.

Ese esquema promovía un manejo compartido de recursos entre los clubes del conglomerado. De acuerdo con la versión de Botafogo, ese sistema colaboró en logros deportivos importantes, como la conquista de la Copa Libertadores y el Brasileirão 2024, además de la recuperación deportiva del conjunto francés, que pasó de pelear abajo a clasificarse a la Europa League.

Sin embargo, la crisis financiera del Lyon terminó golpeando con fuerza a todo el grupo. Las dificultades económicas del club francés pusieron en jaque su continuidad deportiva y dejaron a Textor muy cuestionado por su administración. En junio de 2025, el empresario perdió el control operativo del equipo galo en favor de Ares, el fondo que le había prestado 425 millones de euros para la compra del club en 2022. Tiempo después, también fue desplazado de su cargo como director de Eagle. A pesar de eso, el estadounidense continúa al frente de Botafogo, sostenido por una decisión judicial en Brasil que congeló las acciones de la institución. Además, según el club carioca, el Lyon mantiene otra deuda con el Molenbeek, en este caso por 12 millones de euros, lo que profundiza todavía más la tensión dentro de la estructura que alguna vez integró el grupo empresarial.

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