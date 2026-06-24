Para inversores: cuánto hay que desembolsar para instalar una franquicia de dietética

El auge de la alimentación saludable impulsa la expansión del sector. Hay propuestas desde u$s28.000 y recuperos que, según las cadenas, pueden lograrse en poco más de un año.

Las franquicias se consolidan como una de las alternativas más elegidas dentro del rubro.

La creciente demanda de productos vinculados a la alimentación saludable, el bienestar y los hábitos de consumo conscientes continúa impulsando la expansión de las dietéticas en todo el país. El fenómeno abrió oportunidades para emprendedores e inversores que buscan ingresar a un negocio con demanda sostenida, pero respaldados por marcas que ya cuentan con experiencia, proveedores desarrollados y procesos operativos definidos.

En ese contexto, las franquicias se consolidan como una de las alternativas más elegidas dentro del rubro. Actualmente, existen opciones para distintos perfiles de inversión, con desembolsos que parten desde los u$s28.000 y modelos que prometen recuperos de capital en plazos que van de 15 a 20 meses.

Una de las propuestas más desarrolladas del segmento es Tienda Nova, empresa que se define como la primera tienda gourmet, saludable y de estilo de vida de la Argentina. Nació en 2020 y fue concebida desde sus inicios bajo un esquema omnicanal, integrando la experiencia física y digital.

Actualmente opera con nueve locales propios y 12 franquicias distribuidas en el país. Durante el último año sumó tres nuevas aperturas. La firma destaca entre sus diferenciales una oferta de productos gourmet y saludables, un modelo de negocio ágil y una estrategia orientada al consumo consciente y al comercio transparente.

La inversión total requerida para abrir una franquicia de la marca parte de los u$s57.500. Ese monto contempla un canon de ingreso de u$s8.000, una inversión inicial desde u$s33.500 y stock por alrededor de u$s16.000. Además, aplica regalías del 2% y un canon de publicidad del 1%.

Según la compañía, el recupero de la inversión se ubica entre 16 y 20 meses. Los locales deben contar con una superficie mínima de 50 metros cuadrados y se priorizan ubicaciones sobre avenidas o puntos de alta exposición comercial. Cada sucursal emplea en promedio a cinco personas y la facturación anual informada por la empresa supera los $1.015 millones por local.

Otra de las alternativas disponibles es Eatwell Tiendas, una cadena especializada en alimentos saludables fundada en 2022. La compañía comenzó a franquiciar su modelo durante 2023 y actualmente cuenta con siete locales propios y seis franquicias operativas, todas abiertas durante el último año.

La empresa basa su propuesta en un amplio catálogo de productos saludables registrados y con información nutricional transparente. Además, destaca el acompañamiento permanente al franquiciado, el acceso a proveedores estratégicos y el diseño de locales orientado a maximizar las ventas.

La inversión total para abrir una unidad asciende a u$s28.000, compuesta por un canon de ingreso de u$s5.000, una inversión inicial de u$s14.000 y stock por otros u$s14.000. El recupero estimado se ubica en torno a los 15 meses.

Para instalar una franquicia se requieren locales de al menos 50 metros cuadrados ubicados en centros comerciales, paseos de compras o zonas residenciales de alta densidad poblacional. El modelo admite tanto franquiciados activos como pasivos y no exige experiencia previa en el rubro.

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Una cadena con casi 200 franquicias

Entre las empresas con mayor presencia en el mercado aparece Vitalcer, firma fundada en 2015 y dedicada a la comercialización de productos naturales y alimentación consciente. La compañía desarrolló una de las redes más extensas del sector, con 10 locales propios y alrededor de 190 franquicias distribuidas en distintas provincias.

Solo durante el último año inauguró 25 nuevas unidades, consolidando un ritmo de expansión que la posiciona entre las cadenas más activas del segmento.

La inversión total para incorporarse a la red ronda los u$s44.500 más IVA. El desembolso incluye un canon de ingreso de u$s10.000, una inversión inicial de u$s20.500 y stock por aproximadamente u$s14.000. Según la empresa, el recupero del capital puede alcanzarse en unos 18 meses.

La cadena estima una facturación promedio anual de u$s240.000 por local y sostiene que cada punto de venta opera con alrededor de dos empleados. Además, ofrece territorio exclusivo, campañas de publicidad corporativa y programas de capacitación para franquiciados.

Para instalar una sucursal se requieren superficies desde 40 metros cuadrados ubicadas preferentemente en áreas comerciales. La compañía también destaca como ventaja competitiva la combinación entre una inversión relativamente accesible, una demanda en aumento y un esquema de soporte permanente para los operadores de la red.