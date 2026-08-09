Bonos: momento de reducir la exposición al riesgo soberano y sumar cobertura cambiaria en pesos

Tras el fuerte rally de la renta fija argentina y con el riesgo país cerca de mínimos de ocho años, conviene priorizar una estrategia más defensiva sin resignar oportunidades de retorno.

Los activos argentinos, principalmente los de renta fija , acumulan un fuerte desempeño en lo que va del año. Ese rally permitió que el riesgo país descendiera desde los 571 puntos básicos de comienzos de 2026 hasta los 451 puntos , luego de haber tocado transitoriamente los 402 puntos en julio , el nivel más bajo de los últimos ocho años.

El principal disparador fue la mejora crediticia obtenida por las tres calificadoras más grandes a nivel global durante los meses de mayo a julio. En sus informes destacaron la mejora en los fundamentos económicos y políticos, incluyendo el superávit fiscal sostenido , la acumulación de reservas del BCRA , la baja de la inflación , los avances alcanzados en la agenda legislativa por parte del oficialismo y el boom exportador energético .

Sin embargo, el año que viene es electoral y el escenario se presenta como binario. Las encuestas de opinión muestran que la aceptación del Gobierno todavía se mantiene en niveles aceptables, aunque la dinámica de continuo deterioro comienza a generar inquietud. En este contexto surge una pregunta natural: ¿tomar ganancias o dejar correr?

Con este escenario como punto de partida, desde el equipo de Research de PPI se actualizó la composición de las carteras recomendadas para agosto, buscando alinearlas con el contexto macroeconómico y de mercado vigente.

Con el riesgo país en la zona de los 420 puntos básicos —cerca de los mínimos de la administración Milei—, un marcado deterioro de la imagen del oficialismo, nuevos signos de debilidad política en el Congreso y sin catalizadores inmediatos a la vista, el foco estuvo puesto en reducir la exposición al riesgo, mejorar el equilibrio entre carry y cobertura cambiaria.

En línea con esta estrategia, se redujo la exposición a deuda soberana en dólares, se incorporó deuda provincial de buena calidad crediticia y se sumó protección cambiaria dentro de la exposición en pesos a través de instrumentos duales.

Uno de los principales cambios de este mes fue la incorporación del nuevo bono dual TVME8. El atractivo del instrumento radica en que paga el mayor valor entre sus patas dólar linked y TAMAR, ofreciendo cobertura ante una eventual corrección del tipo de cambio oficial.

A los niveles actuales, el instrumento ofrece una TIR dólar linked de 6,4% anual y un spread de aproximadamente 649 puntos básicos sobre TAMAR, lo que lo ubica como la única alternativa de renta fija en pesos con protección cambiaria.

En paralelo, la visión de mayor cautela llevó a reducir la exposición a bonos soberanos y acortar su duración. Dentro de este proceso, el nuevo bono de Neuquén 2034 (NDG4D), licitado en julio, aparece como una alternativa para incorporar crédito provincial con sólidos fundamentos.

El bono puede conseguirse en el mercado secundario, donde viene operando con un rendimiento de 6,8% anual contra dólares MEP. Neuquén es la provincia más beneficiada por el boom de producción de Vaca Muerta. Las regalías hidrocarburíferas representan cerca del 38% de los ingresos provinciales, están denominadas en dólares y, según las autoridades, alrededor del 70% de los recursos de la provincia están vinculados a la dinámica del sector energético o al dólar, reflejando un bajo descalce de moneda entre deuda e ingresos fiscales.

Además, la deuda provincial exhibe métricas conservadoras: el stock de deuda cayó desde aproximadamente u$s1.170 millones en 2023 a u$s778 millones en el primer trimestre de 2026, mientras que la relación deuda/ingresos corrientes descendió de 30% a 16%.

En el segmento soberano, el cambio más relevante fue la preferencia por AL30 frente a AO28 dentro del tramo corto. AL30 cuenta con una elevada proporción de pagos antes de octubre de 2027, lo que le otorga un perfil más defensivo frente al Bonar 2028.

De esta forma, las carteras recomendadas para agosto, según el perfil de riesgo del inversor, quedaron compuestas de la siguiente manera:

La estrategia internacional

Si hay algo que ha caracterizado a 2026 en el plano internacional ha sido la elevada volatilidad. La misma estuvo impactada por tres factores principales:

la incertidumbre respecto de la duración de la guerra en Medio Oriente, con su impacto directo en el precio del crudo e indirecto en las tasas de interés e inflación;

la designación de un nuevo presidente a cargo de la Fed , que decidió reducir los lineamientos prospectivos referidos a futuros movimientos de tasas;

el explosivo aumento de la inversión en inteligencia artificial, con consecuencias todavía desconocidas en términos de productividad y capacidad de generar ingresos.

Ante este contexto, la estrategia adoptada en la cartera internacional continúa apuntando a una estructura de tipo barbell, con el objetivo de amortiguar distintos shocks.

La cartera combina posiciones que podrían beneficiarse de un aumento de la inflación (GLD, XLE y EWZ), de una suba de tasas (XLF y GLD) y de incrementos en el precio del petróleo (XLE y EWZ), sin resignar exposición a compañías con capacidad de capturar una eventual expansión de las valuaciones frente a una temporada de resultados que viene nuevamente superando las expectativas, a través de SPY, QQQ, MSFT y GOOGL.

A esto se suma una porción en sectores defensivos de menor beta, como utilities y salud (XLU y XLV), que presentan una mayor capacidad de generación de caja en momentos de incertidumbre.

Más allá de la composición estructural, agosto también estuvo marcado por algunos movimientos tácticos. Ante la desescalada del conflicto en el estrecho de Ormuz y el consecuente enfriamiento del precio del petróleo, parte de la exposición a EWZ (Brasil) fue rotada hacia EEM (mercados emergentes).

El cambio responde a que las economías asiáticas —que representan el grueso de la canasta de EEM— son importadoras netas de energía y, por lo tanto, un menor precio del crudo mejora sus términos de intercambio. Brasil, en cambio, es exportador neto de commodities y pierde parte del viento de cola que venía sosteniendo al EWZ.

Asimismo, bajo la visión de que, en el mediano plazo, los hyperscalers serán un eslabón clave de la cadena de valor de la inteligencia artificial, se decidió rotar cinco puntos porcentuales de Nvidia (NVDA) hacia Alphabet (GOOGL). Alphabet, en particular, se encuentra entre las compañías del sector con menor apalancamiento y menor deuda fuera de balance.

Conclusiones finales

El denominador común de la actualización de las carteras locales de agosto es claro: con el riesgo país cerca de sus mínimos y pocos catalizadores de corto plazo a la vista, la estrategia apunta a reducir duration y exposición a bonos soberanos en dólares, sumar diversificación provincial y reforzar instrumentos que ofrecen cobertura cambiaria dentro de la exposición en pesos, como los nuevos bonos duales.

Después del fuerte rally de los activos argentinos, la estrategia busca preservar parte de las ganancias acumuladas sin abandonar las oportunidades que todavía ofrece la renta fija local con una exposición más selectiva. En la pata internacional, los cambios responden principalmente a una modificación en la lectura geopolítica, a partir de la desescalada en Medio Oriente, y a las oportunidades que brindó la volatilidad del mercado durante el último mes.



Reseach Asset Management de PPI