Cedears: estas son las siete empresas líderes que pagarán dividendos la próxima semana + Agregar ámbito en









Los Cedears permiten que los argentinos puedan, a la vez, invertir en empresas importantes del mundo y obtener un flujo periódico de ingresos en dólares.

La política de dividendos de estos Cedears apunta a ofrecer previsibilidad y a sostener el atractivo de sus acciones. Depositphotos

En el mercado de capitales local se negocian múltiples Cedears de acciones internacionales que reparten dividendos de forma trimestral. En la próxima semana serán siete grandes empresas las que pagarán su renta en dólares.

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Puntualmente, las compañías que distribuyen dividendos durante estos días no sólo lideran sus respectivos sectores, sino que también cuentan con un extenso historial de resultados sólidos y consistentes. La combinación de trayectoria, estabilidad y políticas claras de remuneración al accionista hace que muchos inversores las elijan para mantener posiciones de largo plazo.

Su política de dividendos apunta a ofrecer previsibilidad y a sostener el atractivo de sus acciones incluso en períodos de volatilidad de mercado.

La política de dividendos de estos Cedears apunta a ofrecer previsibilidad y a sostener el atractivo de sus acciones. Los cinco Cedears que pagan dividendos la próxima semana El cronograma de pago trimestral de estas firmas durante la próxima semana será el siguiente:

Lunes 3 de agosto AT&T (T): u$s0,28 por acción ( 3 Cedears ).

por acción ( ). Verizon Communications (VZ): u$s0,71 por acción ( 4 Cedears ).

por acción ( ). Bristol-Myers Squibb (BMY): u$s0,63 por acción ( 3 Cedears ).

por acción ( ). CVS Health (CVS): u$s0,67 por acción (15 Cedears). Viernes 7 de agosto Mastercard (MA): u$s0,87 por acción ( 33 Cedears ).

por acción ( ). Costco Wholesale (COST): u$s1,47 por acción ( 48 Cedears ).

por acción ( ). Bank of New York Mellon (BK): u$s0,63 por acción (2 Cedears). En conjunto, estos pagos permiten diversificar la cartera con empresas globales y, al mismo tiempo, obtener flujos periódicos de ingresos en dólares, una combinación que muchos inversores priorizan frente a la volatilidad local.

Cómo comprar Cedears Para comprar este tipo de Cedears, es necesario abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa (bróker) que esté correctamente regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Actualmente existen muchas, por lo que se recomienda navegar por el ranking de agentes BYMA que mes tras mes destaca a las más grandes e importantes. Posteriormente, solo resta depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria del mismo titular y contactarse con el asesor financiero designado para poder armar un portafolio en base a las características de cada inversor.