Cómo ganar desde u$s2.500 por mes con una franquicia de pizzas o empanadas: qué tener en cuenta y los errores a evitar

Con montos que arrancan desde u$s26.000, qué mirar antes de firmar y por qué no todas las marcas sirven para cualquier inversor.

Las franquicias gastronómicas se consolidan como una alternativa para quienes buscan emprender con una marca ya posicionada y procesos definidos

La s franquicias gastronómicas mantienen su atractivo entre quienes buscan un negocio con procesos definidos y la posibilidad de generar ingresos en dólares. Dentro de ese universo, las cadenas de pizzas y empanadas ocupan un lugar destacado por tratarse de productos de consumo masivo y con demanda estable durante todo el año.

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Sin embargo , la rentabilidad proyectada o la popularidad de una marca no alcanzan por sí solas para garantizar el éxito. El capital disponible, el tiempo para dedicarle al negocio, el perfil del inversor y el formato operativo resultan factores clave al momento de elegir.

"Muchas veces la decisión se toma sólo por la rentabilidad que promete una marca y eso puede ser un error. El inversor tiene que evaluar también el nivel de involucramiento que exige el negocio , la estructura y el tipo de operación", explicó Marcelo Schijman , socio fundador de Franchising Company.

Según el especialista, no todos los modelos sirven para cualquier perfil. Existen propuestas pensadas para el autoempleo y otras que requieren una estructura más amplia y permiten una administración con mayor delegación.

Las inversiones varían según la marca, el formato y el tamaño del local. Los montos parten desde u$s26.000 y llegan hasta u$s180.000 en los modelos premium.

A continuación, algunas de las principales cadenas del sector. Datos brindados por Franquicias que Crecen:

Big Pizza . Cuenta con más de 20 años de trayectoria y un sistema de pizzas personalizables. Requiere una inversión inicial de u$s26.000 y presenta una rentabilidad estimada de $3,5 millones mensuales.

. Cuenta con más de 20 años de trayectoria y un sistema de pizzas personalizables. Requiere una inversión inicial de u$s26.000 y presenta una rentabilidad estimada de $3,5 millones mensuales. Central Pizzas & Empanadas . La cadena posee 160 locales y se caracteriza por su rápida expansión. La inversión arranca en u$s27.000 y la rentabilidad estimada ronda los u$s3.000 por mes.

. La cadena posee 160 locales y se caracteriza por su rápida expansión. La inversión arranca en u$s27.000 y la rentabilidad estimada ronda los u$s3.000 por mes. Tienda de Empanadas . Con 95 sucursales y tres centros de elaboración, demanda una inversión cercana a los u$s33.000 y proyecta ingresos por unos $3 millones mensuales.

. Con 95 sucursales y tres centros de elaboración, demanda una inversión cercana a los u$s33.000 y proyecta ingresos por unos $3 millones mensuales. Vinnie's . La marca combina pizzas, empanadas y panadería. El desembolso inicial se ubica en torno de u$s37.000 y la rentabilidad estimada alcanza los $3,6 millones por mes.

. La marca combina pizzas, empanadas y panadería. El desembolso inicial se ubica en torno de u$s37.000 y la rentabilidad estimada alcanza los $3,6 millones por mes. Olivia . La cadena nació en 2004 y supera los 50 locales. La inversión requerida asciende a u$s37.500 y la rentabilidad proyectada ronda los u$s3.000 mensuales.

. La cadena nació en 2004 y supera los 50 locales. La inversión requerida asciende a u$s37.500 y la rentabilidad proyectada ronda los u$s3.000 mensuales. Don Antonio . Con casi 50 sucursales entre CABA, Gran Buenos Aires y Mar del Plata, exige una inversión de u$s38.000 y una renta estimada de $4,1 millones mensuales.

. Con casi 50 sucursales entre CABA, Gran Buenos Aires y Mar del Plata, exige una inversión de u$s38.000 y una renta estimada de $4,1 millones mensuales. Porto Pizza . La firma surgió en Pilar y acumula más de dos décadas en el mercado. El ingreso al sistema demanda unos u$s38.000 y la rentabilidad proyectada se ubica alrededor de los $4,2 millones.

. La firma surgió en Pilar y acumula más de dos décadas en el mercado. El ingreso al sistema demanda unos u$s38.000 y la rentabilidad proyectada se ubica alrededor de los $4,2 millones. Pizzería Popular. Presente en seis países, representa una alternativa de mayor escala. La inversión llega a u$s180.000 y la renta estimada supera los u$s8.000 por mes.

Franquicia Pizzeria Popular Pizzería Popular

Las cifras corresponden a locales actualmente operativos y pueden variar según ubicación, carga impositiva y estructura de costos.

Los factores que conviene analizar antes de firmar

Schijman señaló que uno de los primeros puntos a revisar es el contrato de franquicia. Las regalías, el canon de ingreso, el fondo de publicidad, la duración del acuerdo y la exclusividad territorial forman parte de los aspectos más importantes.

"La relación entre la marca y el franquiciado tiene que quedar perfectamente definida desde el inicio. Un buen contrato aporta previsibilidad y reduce conflictos", explicó.

Otro aspecto relevante pasa por el recupero de la inversión. Aunque muchos proyectos prometen plazos cortos, los resultados dependen del nivel de ventas, la ubicación y la eficiencia operativa.

La elección del local también influye. Una marca reconocida no garantiza resultados si el punto comercial no cuenta con flujo de clientes o si la competencia en la zona resulta demasiado intensa.

Los errores más frecuentes

Uno de los problemas más comunes aparece cuando el inversor cree que el negocio funcionará de manera automática desde el primer día.

"Los primeros meses exigen mucha participación. La presencia del dueño resulta fundamental para ordenar la operación y consolidar el equipo de trabajo", afirmó Schijman.

Otro error habitual consiste en priorizar únicamente la inversión inicial. Una franquicia más barata no necesariamente representa una mejor oportunidad. La capacidad de la marca para brindar soporte, la calidad del producto y la experiencia acumulada también forman parte de la ecuación.

El especialista remarcó que algunos inversores buscan modificar recetas, reducir costos con insumos de menor calidad o apartarse de los procedimientos establecidos por la cadena. Ese tipo de decisiones suele perjudicar la experiencia del cliente y termina afectando las ventas.

pexels-maxavans-5056849 La gastronomía mantiene su atractivo entre los inversores por tratarse de un consumo masivo y por la posibilidad de operar bajo modelos de franquicias ya probados Pexels

Tampoco conviene proyectar ganancias extraordinarias desde el comienzo. Los tiempos de maduración forman parte de cualquier emprendimiento y requieren una planificación financiera adecuada.

Low cost o gourmet, una decisión que va más allá del producto

El mercado ofrece propuestas para distintos bolsillos. Existen modelos con estructuras reducidas y otros con una inversión considerable y formatos más sofisticados. La elección depende del objetivo de cada inversor.

Algunos buscan una fuente de ingresos con fuerte presencia en el negocio. Otros apuntan a construir una red de locales o a delegar la operación en encargados.

"La franquicia más rentable no siempre coincide con la más conveniente. El mejor proyecto es aquel que se adapta al capital disponible, al tiempo que puede dedicarle el inversor y a sus expectativas de crecimiento", concluyó Schijman.