Con foco en inversión y crecimiento, se presentó la Guía Argentina de Franquicias 2026 + Seguir en









En su edición especial por el 10° aniversario, la GAF presentó su anuario 2026 con datos clave del sector, proyecciones de crecimiento y nuevas tendencias que consolidan al modelo como una opción atractiva para invertir.

Con foco en inversión y crecimiento, se presentó la Guía Argentina de Franquicias 2026.

La Edición de Oro – 10° Aniversario de la Guía Argentina de Franquicias (GAF) fue presentada en un evento que reunió a los principales referentes del sector y puso el eje en las oportunidades de inversión que ofrece el sistema de franchising.

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El lanzamiento se realizó el miércoles 18 de marzo en Jano’s Sede Costanera I, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de más de 300 asistentes, entre empresarios, proveedores, consultores y especialistas. La jornada combinó espacios de networking, intercambio estratégico y una celebración por los diez años de la publicación.

Durante el encuentro, los organizadores difundieron datos clave del mercado incluidos en la guía, junto con proyecciones para el año en curso. Según se informó, las 173 marcas franquiciantes relevadas registraron un crecimiento del 9% en el último año, impulsado por la apertura de 1.925 nuevas franquicias. Este avance se tradujo en la generación de más de 76.000 puestos de trabajo directos, entre operaciones propias y franquiciadas.

Conducción Romina Lachmann El lanzamiento se realizó el miércoles 18 de marzo en Jano’s Sede Costanera I, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los principales ejes, se destacó que el rubro gastronómico concentra cerca del 40% del sistema y continúa liderando el interés de los inversores. También se subrayaron tendencias como el crecimiento del canal online, la incorporación de inteligencia artificial y la automatización de procesos, factores que aparecen como claves para el desarrollo del sector en los próximos años.

En este contexto, Roberto Russo, director de la GAF, remarcó la solidez del modelo: “Las franquicias volvieron a demostrar su capacidad de adaptación. Aún en escenarios complejos, el sistema sigue ofreciendo oportunidades concretas porque combina experiencia, marca y procesos probados, lo que permite minimizar riesgos y sostener el crecimiento”.

Guía Argentina de Franquicias (GAF), una herramienta de referencia Uno de los momentos centrales del evento fue el reconocimiento a 33 empresas y 10 consultores que participaron de todas las ediciones de la guía a lo largo de esta década. La Guía Argentina de Franquicias 2026 —única publicación oficial de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF)— se consolida como una herramienta de referencia para quienes evalúan invertir en este modelo. El anuario reúne 173 franquicias con fichas técnicas detalladas, información orientada al potencial franquiciado, estadísticas del sector y contenido especializado. Organizada por rubros y niveles de inversión, la guía facilita la comparación entre propuestas y el análisis de oportunidades, además de incluir datos de consultores y proveedores del ecosistema, lo que amplía su alcance como recurso integral. Disponible en formato impreso y digital, esta edición promueve el uso combinado de ambas versiones para una consulta más flexible. Puede adquirirse a través del sitio oficial de GAF y en librerías de todo el país. A diez años de su lanzamiento, la publicación reafirma su posicionamiento como material clave para emprendedores, inversores y empresarios, en un contexto en el que el franchising continúa consolidándose como una alternativa concreta para crecer y diversificar negocios.

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