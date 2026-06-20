Puso en riesgo u$s9.000 millones: el magnate que se casó por una app y no firmó ningun acuerdo prenupcial

El empresario confío en que su matrimonio sería para siempre, y al no firmar un acuerdo, puso en riesgo gran parte de su fortuna.

Casarse con alguien que cuenta con una fortuna de miles de millones suele llegar acompañado de un contrato prenupcial. Este acuerdo tiene como objetivo asegurar que, ante cualquier problema futuro, ese dinero no se vea afectado . Sin embargo, existen casos en los cuales se decide no firmar este tipo de documentos.

David Geffen creía estar enamorado y pensaba pasar el resto de su vida con su pareja, a quien conoció mediante una aplicación de citas y era mucho más joven que él. Tras no resultar en un buen matrimonio, el divorcio impactó de lleno en su patrimonio. Esto lo obligó a llegar a un acuerdo poco convencional con tal de no dividir todo lo que logró durante su carrera.

David Geffen es un magnate del mundo de los espectáculos , conocido en distintos ambientes ya que ha logrado asociarse con las caras más conocidas de la industria del entretenimiento. Sus primeros pasos fueron como asistente en la sala de correo de William Morris. Sin embargo, su propia astucia fue la que lo llevó a escalar rápidamente.

Cofundó Asylum Records en 1970, sello discográfico que estuvo detrás de varios artistas y grupos de éxito mundial. Entre ellos se destacan los Eagles, Joni Mitchell y Linda Ronstadt. Diez años más tarde creó Geffen Records, donde sumó a bandas como los Guns N' Roses, Nirvana y Aerosmith. Como si fuera una tradición, tras una década vendió otra vez la discográfica, aunque esta vez no apostó a crear el mismo negocio.

Ya con un patrimonio que superaba los mil millones, se aventuró en el mundo del cine. Junto a Steven Spielberg y Jeffrey Katzenberg fundó DreamWorks SKG, productora que realizó grandes éxitos de taquilla. Bajo este sello se presentaron películas de enorme impacto como "Salvando al soldado Ryan", "Belleza Americana" y "Shrek".

Este alto perfil puso en boca de todos su posterior casamiento con Donovan Michaels, el cual trajo una de las polémicas más llamativas en la historia del productor.

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Casi pierde su fortuna: la historia de su matrimonio fallido con Donovan Michaels

Tras varios años como amantes, Geffen y Donovan sorprendieron a propios y extraños con el anuncio de su casamiento. El modelo era 50 años menor que él y eso generó diversos comentarios que el magnate ignoró por completo. Su confianza era tal que tampoco quiso firmar un acuerdo prenupcial.

La relación llevaba tiempo antes de que ambos subieran al altar, ya que se conocieron en 2016 mediante una página de "sugar daddies". El funcionamiento de este término es muy simple: gente joven que busca parejas mayores que puedan sustentarlos económicamente a cambio de una relación. En estos casos, se avanza sin la necesidad de exclusividad ni de que haya amor de por medio.

Sin embargo, menos de dos años después, el matrimonio se desmoronó y la falta de un acuerdo prenupcial generó una gran polémica y una batalla legal que puso en peligro su patrimonio. Aunque la ley protege la fortuna prematrimonial de Geffen, su exmarido puede reclamar la seguridad financiera que le prometió.

Donovan, lejos de aceptar firmar el divorcio, decidió contraatacar con una demanda civil. En ella acusó al productor de haberlo manipulado, de ejercer abuso emocional y generar una dependencia económica forzada. Distintos medios, como TZM, revelaron que la pareja gastaba mensualmente cerca de u$s3 millones.

Ante una ola de denuncias que ensuciaron su honor, los abogados de Geffen buscan llegar a un acuerdo. Si bien no hay cifras exactas, se calcula que Donovan reclama u$s500 millones. Aunque esto no alteraría enormemente la fortuna de David, no es una suma que esté dispuesto a pagarle a quien él definía como "el amor de su vida".

Donovan Michaels Facebook Michaels demandó a su expareja y reclama millones tras el divorcio. Facebook de Donovan Michaels

El patrimonio de David Geffen

Actualmente, distintos medios especializados señalan que el patrimonio neto de David Geffen es de u$s9.000 millones. Esto se debe a las ventas de Asylum Records a Warner, lo mismo que ocurrió con su otro sello discográfico, Geffen Records, adquirido por MCA. Además, DreamWorks fue fundamental para alimentar su fortuna, gracias a los éxitos publicados en cines.

Además de su rol en el mundo del entretenimiento, Geffen también ha mostrado un lado filantrópico. A lo largo de su vida ha financiado distintas causas benéficas, abarcando educación, salud, arte, derechos civiles y la defensa de causas políticas.

La Universidad de California en Los Ángeles ha recibido sumas superiores a los u$s300 millones en distintos departamentos, con el fin de financiar becas y equipar a la institución en las áreas de medicina, cuya facultad lleva su nombre a modo de agradecimiento.