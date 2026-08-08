De Prince a Pablo Picasso: 5 estrellas que murieron sin testamentos y a dónde fueron a parar sus millones

A pesar de manejar patrimonios millonarios, estos artistas no pudieron organizar su herencia antes de morir.

Cuando fallece una figura reconocida, que acumula millones , y no indicó para donde debería dirigirse todo su patrimonio, se genera una situación muy compleja a nivel legal. En esos casos, las casas, derechos de autor, obras, regalías y negocios pasan a depender de las normas sucesorias de cada país, por lo que el resultado no suele coincidir con los deseos personales del artista .

Algunos casos involucraron a figuras que todavía se mantienen vigentes a día de hoy, cuyas fortunas valuadas en cifras enormes se encontraron en medio de procesos judiciales que se extendieron durante años . Otros derivaron en reclamos familiares, ventas de participaciones y discusiones sobre quién podía controlar una imagen, una canción o incluso material que nunca había visto la luz .

La falta de instrucciones tuvo consecuencias distintas según cada familia y jurisdicción. En algunos casos, la ley determinó rápidamente quiénes eran los herederos, pero en otros se tuvo que resolver valuaciones, impuestos y hasta reclamos antes de poder repartir los bienes.

Prince falleció en abril de 2016 por una sobredosis accidental de fentanilo. No estaba casado ni tenía hijos y tampoco había preparado un documento sucesorio. Su patrimonio millonario incluía Paisley Park , otras propiedades en Minnesota, su sello discográfico, derechos sobre canciones, grabaciones originales, material de conciertos y una bóveda llena de temas inéditos .

A lo largo de su carrera, Prince vendió más de 100 millones de discos, pero no dejó herencia.

Seis hermanos y hermanastros quedaron reconocidos como herederos. El administrador valuó inicialmente los bienes en u$s82,3 millones , pero el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos sostuvo que superaban los u$s160 millones . Finalmente, ambas partes acordaron una cifra de u$s156,4 millones .

Todo el proceso se extendió durante seis años, en ese lapso dos herederos fallecieron antes del cierre y otros vendieron sus participaciones a Primary Wave. Para cuando finalmente se resolvió la herencia, los derechos terminaron repartidos entre esa compañía y un grupo de familiares del músico.

Tras años de adicciones, la cantante falleció sin organizar un testamento. Gentileza - Prime Video

Amy Winehouse

Amy Winehouse tenía 27 años cuando falleció en 2011 por intoxicación alcohólica. Era soltera, no tenía hijos y tampoco había preparado un testamento para distribuir sus bienes. Su patrimonio bruto era de 4,26 millones de libras esterlinas. Pero una vez que se descontaron los impuestos y deudas, la cifra quedó en 2,94 millones de libras, equivalentes a u$s4,7 millones de aquel momento.

La normativa británica asignó la herencia a sus padres, Mitch y Janis Winehouse, pero su exmarido, Blake Fielder-Civil, quedó fuera de la distribución de bienes. Tras su muerte, la obra siguió generando ingresos mediante discos, regalías, licencias, documentales y subastas de objetos personales. Sus padres también crearon la Fundación Amy Winehouse para apoyar a jóvenes que se enfrentan a diversas adicciónes.

Tras la muerte de Picasso, todas sus obras quedaron sin dueño. Gentileza - pablopicasso.org

Pablo Picasso

Pablo Picasso dejó uno de los procesos sucesorios más complejos del arte. Cuando falleció en 1973, su patrimonio incluía 45.000 piezas. Entre ellas había 1.885 pinturas, 1.228 esculturas, más de 7.000 dibujos, 30.000 impresiones, miles de piezas de cerámica y 150 cuadernos de bocetos. También contaba con cinco casas, efectivo, oro, acciones, bonos, obras de otros artistas y hasta derechos de autor.

Picasso tuvo cuatro hijos con tres mujeres distintas. Mientras se analizaba como repartir la herencia, más de 50 abogados, tasadores, catalogadores, funcionarios y especialistas participaron del proceso, que demoró seis años y tuvo un costo de u$s30 millones. Francia aceptó muchas de las obras como pago de impuestos sucesorios y ese conjunto pasó a formar parte de la colección del Museo Picasso de París.

La herencia de Sonny Bono generó muchas disputas legales. Gentileza - Martin Mills

Sonny Bono

Sonny Bono falleció en 1998 tras un accidente de esquí. Hasta ese momento, contaba con un patrimonio neto estimado en u$s2 millones (u$s4 millones ajustados a la inflación actual), además de derechos musicales e intereses comerciales. Para el momento de la tragedia, tenía una esposa y cuatro hijos de tres relaciones distintas.

Mary Bono, su viuda, fue quien se encargó de la administración de la herencia. Cher, exesposa y antigua compañera artística, reclamó u$s1,6 millones por obligaciones que no fueron saldadas en su divorcio. Otro hombre afirmó ser hijo no reconocido del artista, pero más tarde retiró el reclamo después de que se le pidiera una prueba de ADN. La normativa de California y el tribunal sucesorio terminaron a cargo de resolver el reparto, dividiendo todo entre Mary Bono y los hijos de Sonny.

La vida de Kurt Cobain terminó a sus 27 años, pero su obra sigue generando ingresos hasta el día de hoy. Gentileza - Prime Video

Kurt Cobain

Kurt Cobain falleció en 1994 y dejó como principales beneficiarias a Courtney Love y a Frances Bean Cobain, su hija, que todavía no había cumplido dos años. El patrimonio era de u$s50 millones, incluyendo regalías de Nirvana, derechos editoriales, grabaciones, fotografías, diarios personales y derechos comerciales por su nombre e imagen.

Esos activos provocaron años de peleas y juicios entre Love, familiares, integrantes de Nirvana, discográficas y otras partes. Finalmente, Frances recibió la mayor parte de la herencia al cumplir 18 años y posteriormente obtuvo el control sobre los derechos de imagen de su padre, lo que le permite recibir más de u$s100.000 por mes hasta el día de hoy.