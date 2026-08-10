Mercado Libre aprovechó beneficios fiscales por u$s42 millones en Argentina y enfrenta una millonaria pelea en Brasil + Agregar ámbito en









El régimen de Economía del Conocimiento le permitió reducir obligaciones por Ganancias y cargas sociales. El monto superó al del año pasado y seguirá vigente hasta 2029.

En Argentina, el régimen de Economía del Conocimiento le generó un beneficio fiscal mayor al del año pasado.

Mercado Libre volvió a poner sobre la mesa el beneficio que obtiene de los regímenes fiscales argentinos. En el balance correspondiente al primer semestre de 2026, la compañía informó que computó u$s42 millones bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, que le permite reducir obligaciones vinculadas con Ganancias y cargas sociales.

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Del total, u$s29 millones correspondieron al impuesto a las Ganancias y u$s13 millones a cargas sociales. Un año atrás, el beneficio acumulado por esos dos conceptos era de u$s30 millones. La diferencia se explica principalmente por el salto del beneficio sobre Ganancias, mientras que el correspondiente a cargas sociales se mantuvo en un nivel similar.

El régimen, que contempla estos beneficios para la compañía, seguirá vigente hasta el 31 de diciembre de 2029. El dato aparece en un momento en que Mercado Libre mantiene una fuerte expansión de su negocio: durante el semestre obtuvo una ganancia neta de u$s883 millones y registró u$s19.014 millones de ingresos netos y financieros a nivel global. Argentina aportó u$s3.537 millones.

El beneficio fiscal también aparece reflejado en la evolución de la carga impositiva del grupo. Mercado Libre informó que la proporción de Ganancias sobre sus resultados pasó de 28,5% a 25,5% en el primer semestre. La compañía atribuyó el cambio principalmente a mayores ganancias que no quedaron alcanzadas por impuestos por efecto de beneficios fiscales y a mayores deducciones impositivas en Brasil.

En términos simples, la empresa registró una menor carga de Ganancias sobre el resultado que obtuvo. El propio balance vincula parte de esa mejora con los beneficios fiscales, aunque también reconoce que Brasil tuvo incidencia.

Otro reclamo millonario por impuestos El balance también expone otra pelea fiscal en Brasil, esta vez por los créditos de ICMS, un impuesto que grava la circulación de bienes y servicios. Mercado Libre reclama que determinados beneficios de ese impuesto no sean incluidos en la base sobre la que calcula otros tributos federales, entre ellos Ganancias y la contribución social sobre las ganancias. En junio, un tribunal de primera instancia falló a favor de la compañía y reconoció su derecho a excluir esos beneficios de la base de cálculo y a compensar o pedir el reintegro de montos pagados anteriormente. El Gobierno brasileño apeló la decisión. El monto en discusión llegaba a u$s152 millones al 30 de junio. Mercado Libre no registró una provisión por ese reclamo porque considera, junto con sus asesores legales, que el riesgo de perder el caso no es mayor al 50%. Así, el balance del primer semestre vuelve a mostrar el peso que tienen los impuestos en la operación regional de Mercado Libre. En Argentina, el régimen de Economía del Conocimiento le generó un beneficio fiscal mayor al del año pasado y seguirá vigente hasta 2029. En Brasil, en cambio, la empresa tiene abiertas disputas tributarias por montos mucho más elevados, con una de ellas ya reflejada en sus cuentas mediante una provisión de cientos de millones de dólares.