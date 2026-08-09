El invento que cambiará la forma de levantar pesas: un accesorio perfecto para el entrenamiento de fuerza

Este aparato promete resolver un problema muy común en el gimnasio que afecta a quienes realizan trabajos de fuerza.

Este invento revolucionario será el mejor aliado en el gimnasio para quienes realizan ejercicios de fuerza.

Levantar pesas forma parte de la rutina de millones de personas , aunque seguir lo que pasa durante cada serie todavía puede resultar bastante rudimentario. Contar repeticiones, controlar los descansos o anotar cuánto peso se usó son algunas de esas pequeñas tareas que suelen acompañar al entrenamiento.

Tensio nació para registrar buena parte de esa información mientras la persona hace ejercicio. El invento está pensado exclusivamente para el gimnasio y utiliza dos pequeños sensores que siguen los movimientos durante la rutina .

El equipo utiliza dos sensores o pods que pueden colocarse en las muñecas, los bíceps o los tobillos , según el ejercicio. También pueden utilizarse con un soporte específico, por lo que no están limitados únicamente a los brazos.

Este aparato es simple, pero puede convertirse en el mejor aliado de quienes entrenan en el gimnasio.

El funcionamiento durante una serie es simple. Una pulsación marca el comienzo y, después de unos segundos, una vibración avisa que ya se puede arrancar. Desde ese momento los sensores registran el ejercicio hasta que otra pulsación indica que la serie terminó.

Ahí también empieza automáticamente el tiempo de descanso. Si hay una rutina preparada de antemano, Tensio pasa a la siguiente serie o ejercicio y avisa con una vibración cuando faltan 15 segundos para volver a entrenar.

El celular tampoco tiene que estar cerca todo el tiempo. Los sensores pueden guardar la información mientras se entrena y sincronizarla más tarde con la aplicación. Para hacerlo de esta manera, eso sí, la rutina debe haberse programado previamente.

Tensio no obliga a tener el celular cerca para registrar la rutina de entrenamiento. Tensio

Las características y funciones claves de este invento

Tensio cuenta las repeticiones automáticamente, pero también registra cómo se hizo cada una. Puede medir cuánto tarda la persona en subir y bajar el peso, las pausas que realiza y el tiempo total que los músculos permanecen bajo esfuerzo durante una serie.

Al trabajar con dos sensores, también compara un lado del cuerpo con el otro. De esta manera puede mostrar, por ejemplo, si un brazo empieza a moverse más lento que el otro o si aparecen diferencias a medida que aumenta el cansancio.

La aplicación guarda los entrenamientos anteriores y permite preparar nuevas rutinas. Además, se puede elegir qué información mostrar: alguien que solamente quiera saber cuántas repeticiones hizo puede dejar el resto de los datos fuera de la pantalla, mientras que quien quiera analizar cada movimiento tiene disponibles mediciones más detalladas.

Otro punto importante es que las funciones principales no requieren una suscripción. El conteo de repeticiones, el ritmo, el tiempo bajo tensión, la comparación entre ambos lados, el historial, la programación de rutinas y la exportación de datos quedan disponibles después de comprar el equipo.

La batería, por su parte, está preparada para superar los 30 días de uso con una carga. Tensio tampoco registra pasos, sueño o frecuencia cardíaca durante el resto del día: fue desarrollado específicamente para colocarlo al empezar a entrenar y guardarlo al terminar.

El Tensio Standard Set cuesta u$s239 e incluye el equipo completo, un mes de Tensio Pro y un año de garantía. Existe una versión Pro opcional de la aplicación que agrega análisis y otras herramientas, pero no es necesaria para acceder a las mediciones que realizan los sensores.