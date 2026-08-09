Un invento lleno de ternura: la mascota interactiva con IA que crece físicamente + Agregar ámbito en









Este novedoso acompañante aprende hábitos, recuerda conversaciones y cambia su personalidad según el vínculo que construye con cada usuario.

Este novedoso invento necesita que lo cuides para poder cumplir todas sus funciones. Gentileza - Takway AI Co

Los dispositivos tecnológicos acaban de dar un nuevo salto con propuestas de inteligencia artificial, sensores y elementos que buscan acompañar a sus dueños, como pasaba con los antiguos animales virtuales. Ahora, una nueva creación está pensada para que el usuario pueda cuidar un personaje digital, pero con respuestas personalizadas, memoria y cambios físicos a medida que pasa el tiempo.

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Se trata de Sweekar, un pequeño compañero desarrollado por Takway AI Co. que empieza su vida dentro de un cuerpo con forma de huevo. A través del cuidado diario, las conversaciones y las actividades compartidas, atraviesa diferentes etapas hasta llegar a la adultez, mientras desarrolla recuerdos y rasgos propios.

Esta mascota robot necesita de tu atención y cuidado. Gentileza - Takway AI Co De que trata esta pequeña mascota con IA Sweekar empieza con una altura de 6,1 centímetros y puede alcanzar los 7,1 centímetros durante su etapa adulta. La particularidad es que ese cambio se da a través de un pequeño motor interno que modifica realmente la altura del dispositivo, pero el proceso depende de la atención del usuario.

Al alimentarlo, bañarlo, jugar, hablar o simplemente interactuar con él se puede avanzar entre las diferentes etapas. Si recibe pocos cuidados, permanece pequeño durante más tiempo, ya que su desarrollo no depende únicamente de la manera en que es criado. En sus primeros días apenas produce sonidos como un bebé, pero a medida que escucha palabras y participa de conversaciones, incorpora vocabulario hasta poder mantener conversaciones largas.

También cuenta con memoria y puede guardar datos como un apodo, una bebida favorita, cosas de las que se le habaron semanas atrás o determinados estados de ánimo. Desde la aplicación, el propietario puede consultar esos recuerdos y borrarlos cuando lo desee.

En cuanto a su personalidad, Sweekar no llega con un carácter fijo, sino que modifica sus rasgos según el trato recibido. Puede volverse más introvertido o extrovertido, tranquilo, curioso, lógico, soñador o juguetón. La app permite seguir esa evolución a través de un perfil inspirado en los conocidos tipos MBTI, además de mostrar informes semanales sobre los cambios registrados. La propuesta es como la de los Tamagotchi, aunque suma conversaciones, memoria y un desarrollo que se mantiene después de alcanzar la adultez. En esa etapa puede emprender viajes dentro de su propio mundo virtual, hacer actividades y volver con fotografías, postales u objetos digitales. Este robot acompañante puede ser personalizado. Gentileza - Takway AI Co Sus características y funciones claves El dispositivo pesa tan solo 89 gramos, por lo que puede llevarse en una mochila, bolso o bolsillo. También admite conexión mediante el punto de acceso del celular y conserva algunas funciones básicas de cuidado incluso cuando no tiene internet. Entre sus principales características se encuentran: Crecimiento real desde 6,1 hasta 7,1 centímetros

Motor interno que modifica gradualmente su altura

Memoria para guardar conversaciones y datos del usuario

Personalidad que cambia según la forma de crianza

Sensores táctiles y de movimiento

Detección de presencia mediante ondas milimétricas

Respuestas mediante expresiones en pantalla, voz y vibraciones

Conectividad mediante el teléfono

Aplicación para controlar estado de ánimo, hambre, limpieza y energía

Perfil de personalidad basado en tipos MBTI

Sistema de viajes, trabajos y recompensas virtuales

Interacción entre dos dispositivos mediante NFC

Ausencia de cámara para preservar la privacidad Cuando dos Sweekar se acercan y entran en contacto, pueden reconocerse mediante NFC. El encuentro queda registrado dentro de la aplicación y permite formar una especie de círculo social entre diferentes dispositivos. En cuanto a la personalización, los usuarios pueden agregar ropa, fabricar pequeños accesorios, pintar su espacio o incluso imprimir nuevos elementos para modificar su apariencia. Durante las etapas iniciales, la falta de atención puede hacer que el personaje se enferme. En esos casos requiere nuevos cuidados para recuperar su estado habitual. La empresa aclara que no hace falta pagar una suscripción mensual para acceder a las funciones principales, ya que existe un plan diario para conversaciones habituales y alternativas Extended o Unlimited para quienes quieran ampliar el tiempo de diálogo. Sweekar fue pensado exclusivamente para personas mayores de 18 años.

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