De cuánto es la fortuna de Cynthia Erivo, la brillante Elphaba que conquistó los cines

Del teatro musical a Hollywood, la actriz y cantante construyó una carrera premiada que hoy también se refleja en sus ingresos.

La fortuna millonaria de Cynthia Erivo volvió a quedar en el centro de la escena tras el enorme impacto que tuvo su interpretación de Elphaba en Wicked. La actriz británica construyó una trayectoria marcada por el teatro, el cine y la música, y ese recorrido también se refleja en su patrimonio.

Con una carrera que no dejó de crecer durante la última década, Erivo pasó de conquistar Broadway a convertirse en una de las protagonistas de una de las franquicias cinematográficas más importantes de los últimos años.

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de Hollywood, Cynthia Erivo construyó su prestigio sobre los escenarios. Nació el 8 de enero de 1987 en Londres, Inglaterra, hija de padres nigerianos, y desde muy joven mostró interés por la actuación y el canto. Tras iniciar estudios de psicología, decidió cambiar de rumbo para formarse en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) , una de las escuelas de interpretación más prestigiosas del Reino Unido.

Sus primeros trabajos llegaron en producciones teatrales del West End londinense, donde comenzó a llamar la atención por su potencia vocal y su presencia escénica. El gran punto de inflexión apareció en 2015, cuando fue elegida para interpretar a Celie Harris en la reposición de The Color Purple en Broadway.

Ese papel marcó un antes y un después en su carrera. La crítica destacó su interpretación y el público respondió con entusiasmo, lo que le permitió quedarse con el Premio Tony a la Mejor Actriz en un Musical . A ese reconocimiento se sumaron un Premio Grammy por el álbum del elenco y un Premio Emmy por una presentación televisiva vinculada a la obra, una combinación que muy pocos artistas lograron conseguir.

El éxito en Broadway le abrió las puertas del cine y la televisión. Desde entonces participó en producciones como Widows, Harriet, película por la que recibió dos nominaciones al Oscar, Pinocho, The Outsider y Luther: The Fallen Sun. Ese recorrido consolidó su nombre dentro de la industria del entretenimiento y sentó las bases para el desafío más grande de su carrera: interpretar a Elphaba en Wicked.

Del escenario londinense a Hollywood: cuál es el recorrido profesional de esta reconocida actriz. Instagram Cynthia Erivo

El éxito de Wicked junto a Ariana Grande

La carrera de Cynthia Erivo alcanzó una nueva dimensión con Wicked, la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway dirigida por Jon M. Chu. En la película, la actriz interpreta a Elphaba, mientras que Ariana Grande da vida a Glinda, una dupla que despertó una enorme expectativa desde que se anunció el proyecto.

El estreno se convirtió en uno de los grandes acontecimientos del año para la industria del cine. La producción recibió elogios por sus interpretaciones, su despliegue visual y la fidelidad con la que trasladó el musical a la pantalla grande. En particular, la actuación de Erivo fue destacada por la crítica, que valoró tanto su desempeño actoral como su capacidad vocal para afrontar uno de los personajes más exigentes del teatro musical.

Más allá de esas versiones, Wicked significó un impulso para la proyección internacional de Erivo. La película acercó su trabajo a un público mucho más amplio que el del teatro y reforzó su lugar entre las actrices más importantes de la actualidad. Además, el éxito comercial de la saga abrió nuevas oportunidades profesionales tanto en el cine como en la música, consolidando una carrera que ya venía en ascenso desde sus primeros años en Broadway.

El patrimonio de Cynthia Erivo

El patrimonio de Cynthia Erivo está estimado en alrededor de u$s5 millones. La mayor parte de su fortuna proviene de su carrera como actriz, tanto en el teatro como en el cine y la televisión. A eso se suman sus presentaciones como cantante, el lanzamiento de su música, participaciones como productora y distintos acuerdos comerciales que fue cerrando a medida que aumentó su reconocimiento internacional.

Su despegue comenzó con The Color Purple en Broadway, una interpretación que le permitió obtener un Premio Tony, además de un Grammy y un Emmy, logros que elevaron su perfil dentro de la industria. Más tarde llegaron producciones como Harriet, Widows, Pinocchio, The Outsider y Luther: The Fallen Sun, trabajos que consolidaron su carrera y ampliaron sus fuentes de ingresos.