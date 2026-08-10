Los teléfonos actuales están pensados para el uso de redes sociales, entretenimiento y hasta trabajo en una misma pantalla, lo que suele distraer a la mayoría en su día a día. Por suerte, ahora empezaron a aparecer nuevos dispositivos que buscan volver a cuando la experiencia era más fácil, pero sin abandonar del todo las comodidades modernas.
El curioso invento para los nostálgicos: el celular con teclados físicos intercambiables
Una propuesta funciona a través de botones magnéticos y pocas aplicaciones para quienes buscan reducir el tiempo frente a la pantalla o recordar viejos tiempos.
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Es por ese motivo que llegó el Sidephone SP-01, un equipo que cuenta con una pequeña pantalla táctil con controles físicos que pueden cambiarse según las necesidades del usuario. Su diseño es como el de los antiguos celulares de principios de los 2000, aunque incorpora Android, cámara, mensajería y distintas aplicaciones para las tareas cotidianas.
De qué trata este nuevo teléfono inteligente y cuál es su objetivo
El Sidephone SP-01 fue desarrollado por dos personas que tenían la premisa de construir un dispositivo más parecido a un teléfono básico que a los celulares inteligentes de ahora. Su objetivo es ayudar a quienes buscan una relación menos dependiente con la tecnología y pasar menos tiempo mirando una pantalla.
El panel frontal se divide en dos partes, la mitad superior incorpora una pantalla táctil de 2,8 pulgadas, mientras que la zona inferior tiene unos controles físicos intercambiables. El usuario puede poner un teclado QWERTY, uno numérico T9 como el que incluían muchos celulares antiguos, un mando pensado para videojuegos o un panel con accesos directos como la rueda de control del iPod.
Los módulos se conectan mediante pines magnéticos y pueden cambiarse fácilmente. De esta manera, una persona puede adaptar los controles según quiera escribir mensajes, jugar o acceder de manera rápida a determinadas funciones. El teléfono funciona sobre una versión de Android de código abierto, pero no incorpora los servicios de Google ni la Play Store. De hecho, de fábrica incluye solamente nueve aplicaciones consideradas esenciales.
Quienes necesiten sumar otras herramientas pueden instalar paquetes a través de códigos QR disponibles en la página de Sidephone. Entre las opciones aparecen WhatsApp, mapas, calendario, notas, grabadora de voz y el servicio de correo electrónico Proton. La pantalla pequeña y toda la maniobra adicional para instalar determinadas aplicaciones están pensadas para que sea menos atractivo pasar horas en TikTok o YouTube.
Sus características y funciones claves
El conjunto inicial permite hacer llamadas, enviar mensajes de texto, sacar fotos, revisar archivos y consultar imágenes. La cámara trasera cuenta con 13 megapíxeles y la batería cuenta con una capacidad de 2.000 mAh. Al tratarse de un dispositivo con menos procesos y una pantalla considerablemente menor que la de los smartphones, con una sola carga completa se pueden tener varios días de autonomía. Sus características principales son:
- Pantalla táctil de 2,8 pulgadas
- Cámara trasera de 13 megapíxeles
- Batería de 2.000 mAh
- Sistema basado en Android de código abierto
- Nueve aplicaciones esenciales instaladas de fábrica
- Teclados intercambiables mediante conectores magnéticos
- Módulo QWERTY para escritura
- Teclado numérico T9
- Control físico pensado para videojuegos básicos y retro
- Panel de accesos directos inspirado en la rueda del iPod
- Herramienta para configurar las funciones de los botones
- Posibilidad de agregar paquetes de aplicaciones con códigos QR
Una de las ausencias es la ranura para tarjetas microSD, por lo que no se podría ampliar el almacenamiento mediante ese formato. Tampoco incorpora una entrada tradicional para auriculares y la cámara está muy por debajo de las que tienen los teléfonos de gama alta, pero ahí está el factor nostalgia. El Sidephone SP-01 cuesta u$s299 e incluye el teclado T9 estándar, cada módulo adicional tiene un precio de u$s29, mientras que también existen diferentes fundas para personalizar el equipo.
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