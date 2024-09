Quería ser multimillonaria como influencer pero tuvo que cambiar de metas al endeudarse y terminar en la quiebra

La influencer que soñó con ser millonaria y no pudo.

Las redes sociales suelen hacer creer a las personas que un método más simple de conseguir dinero está al alcance de la mano. Lo que se puede apreciar en fotos o contenido finalizado no deja ver el arduo trabajo y crecimiento sostenido al que deben someterse los influencers para llegar a la fama , y así, a una rentabilidad considerable.

La historia de la influencer Lissette Calveiro que terminó en la quiebra y cambió de rubro

Lissette no es la primera víctima de el sueño influencer. Existen diferentes historias que demuestran cómo personas apostaron al crecimiento de sus redes sociales para obtener algún rédito. Algunas incluso en OnlyFans, pero lo que no se ve es lo más difícil. La puesta en escena y la creación del contenido final, sin dudas lleva un desgaste y esfuerzo difícil de sostener, además de la contingencia de tener o no suerte al compartirlo.