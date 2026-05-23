El invento que tiene su propia personalidad: la pequeña criatura que se volvió furor en internet

Este desarrollo tecnológico llamó la atención del público por sus reacciones, su impresionante memoria y su manera de dar respuestas personalizadas.

Este nuevo invento para el hogar es mucho más que un simple aparato.

La inteligencia artificial ya se volvió habitual en la vida de todos, incluso dentro de las casas, pero pocas propuestas consiguieron generar el impacto que alcanzó Pophie . Este invento tiene la capacidad de interactuar de manera social y cuenta con un aprendizaje personalizado, lo que despertó la curiosidad de miles de usuarios de todo el mundo.

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El proyecto apareció en Kickstarter y ya logró reunir u$s245.013 con el apoyo de 709 patrocinadores y todavía mantiene 26 días activos dentro de la campaña de financiamiento. La compañía detrás del desarrollo busca implementar una nueva categoría de asistentes domésticos con capacidades emocionales y respuestas adaptadas a cada persona.

Ni Siri, ni Alexa. Este invento no solo ayuda en el hogar, también te entiende.

Pophie fue presentada por la empresa InsBotics, fundada en Singapur durante 2024. Sus creadores describen al dispositivo como una "forma de vida artificial" porque no funciona como un parlante inteligente ni como un robot programado para repetir movimientos automáticos.

El aparato cuenta con cámaras, sensores táctiles, micrófonos y sistemas de reconocimiento visual y auditivo . Gracias a esas herramientas, puede detectar quién le habla, reconocer expresiones faciales y reaccionar según el contexto de cada situación. También cuenta con movimientos corporales coordinados mediante un sistema mecánico de 5 grados de libertad que le permite mover brazos, orejas y cuerpo de una manera natural.

Uno de los aspectos que más le gusto a los usuarios beta fue su capacidad para adaptarse a distintos ambientes de la casa. Según la información oficial del proyecto, más de 50 personas probaron unidades preliminares durante dos meses antes del lanzamiento público. Parte de esos participantes volvió a apoyar económicamente la campaña tras la experiencia inicial.

La empresa asegura que el dispositivo puede acompañar actividades laborales, momentos de descanso o incluso situaciones familiares. Entre sus funciones aparecen recordatorios de salud, asistencia conversacional y búsqueda de objetos mediante inteligencia artificial visual.

Pophie funciona una hora lejos de la base de carga y la marca recomienda colocar estaciones adicionales en distintos ambientes para mantenerlo activo durante gran parte del día.

Chicas Plophie El aparato cuenta con sensores táctiles y sistemas de reconocimiento visual y auditivo. Gentileza - InsBotics

Qué es lo que hace que parezca viva

La diferencia principal entre Pophie y otros robots de escritorio está en su forma de reaccionar, ya que el dispositivo permanece atento al entorno de manera constante. El sistema, que usa audio espacial, reconocimiento facial y procesamiento contextual mediante inteligencia artificial, interpreta las emociones humanas, registra los cambios en el tono de voz y detecta cuándo le conviene hablar o permanecer en silencio.

Además, incorpora un esquema emocional llamado VAD, basado en tres variables: valentia, activación y dominancia. Gracias a ese mecanismo, las respuestas no se limitan solo a emociones predeterminadas como la alegría o la tristeza, y las reacciones cambian de manera gradual según cada interacción.

En cuanto a la memoria, Pophie almacena información sobre hábitos, preferencias y rutinas. Con el paso del tiempo, recuerda nombres, horarios frecuentes o actividades habituales para ofrecer respuestas más personalizadas.

El dispositivo incluye ocho sensores táctiles distribuidos en distintas zonas del cuerpo. Cada caricia, abrazo o contacto provoca una reacción diferente e incluso puede alterarse ante ruidos fuertes o movimientos bruscos.

El proyecto no necesita aplicaciones intermediarias, después de la configuración inicial mediante Wi-Fi, casi todas las acciones se controlan por voz. El usuario puede pedir cambios de volumen, activar funciones o modificar las expresiones visuales sin necesidad de abrir un menú en el celular.

Pophie llega con soporte oficial para 12 idiomas desde el lanzamiento: inglés, chino mandarín, alemán, francés, italiano, español, portugués, japonés, coreano, árabe, neerlandés y polaco.

Niña Plophie Este invento está pensado para acompañar a toda la familia. Gentileza - InsBotics

La seguridad de este invento

Para preservar la privacidad de los usuarios, InsBotics aseguró que diseñó varias funciones para limitar la exposición de datos personales. La característica más visible está en los ojos del dispositivo, ya que cuando permanecen cerrados, la cámara deja de enviar información.

Pophie también puede cerrar los ojos o girar el cuerpo durante situaciones que considera privadas. Además, transforma conversaciones en texto y filtra automáticamente toda la información sensible, como direcciones o documentos de identidad.

Las herramientas relacionadas con fotos, grabaciones o monitoreo deben activarse manualmente desde la aplicación oficial, ya que ninguna captura automática se habilita sin autorización previa del usuario.

Si bien el valor promocional de lanzamiento se ubica en u$s299 dentro de Kickstarter, el precio previsto para la venta oficial será de u$s399. El modelo comercial incluye tres niveles de servicio: