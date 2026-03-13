Ranking de mejores lugares para trabajar: la imparcialidad emerge como el nuevo desafío en las empresas

El informe 2026 de Great Place to Work, basado en la opinión de más de 100.000 empleados de 300 compañías, muestra altos niveles de confianza y orgullo, pero advierte sobre tensiones en la equidad de decisiones internas.

Según el estudio, los indicadores más sólidos dentro de las organizaciones del ranking se registran en credibilidad, respeto, orgullo y camaradería.

En un escenario donde la experiencia laboral se volvió un factor cada vez más estratégico para atraer y retener talento, el ranking “Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2026” muestra que las empresas con mejor clima organizacional consolidan prácticas culturales más maduras, aunque enfrentan nuevas exigencias por parte de sus colaboradores.

El listado, elaborado por Great Place to Work , surge de la opinión de más de 100.000 empleados de 300 organizaciones y reconoce a 70 compañías en tres categorías según su tamaño. La presentación de los resultados se realizó durante un evento en el Hilton Buenos Aires , donde participaron alrededor de 500 líderes empresariales .

Según el estudio, los indicadores más sólidos dentro de las organizaciones del ranking se registran en credibilidad, respeto, orgullo y camaradería , dimensiones que reflejan altos niveles de confianza entre líderes y equipos. Sin embargo, el informe también advierte que el contexto actual, marcado por cambios en la presencialidad, la evolución de los beneficios laborales y el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, elevó las expectativas de los empleados y volvió más exigente su evaluación sobre las empresas.

En ese marco, el análisis muestra que las compañías mejor posicionadas sostienen resultados consistentes en el tiempo, producto de decisiones culturales que dejaron de ser iniciativas aisladas para convertirse en parte del modo en que operan las organizaciones .

Más allá del desempeño general positivo, el informe identifica una dimensión que se vuelve cada vez más relevante dentro de la cultura corporativa: la imparcialidad en los procesos internos .

El indicador alcanza un promedio de 83 puntos sobre 100, pero el dato que llama la atención es que dos de cada diez colaboradores declaran percibir falta de equidad en sus organizaciones, especialmente en decisiones vinculadas con promociones, reconocimiento o compensaciones.

Cuando esa percepción se debilita, advierte el informe, el impacto no suele ser inmediato ni visible, pero puede erosionar gradualmente el clima laboral. Entre sus consecuencias aparecen la caída del compromiso, la pérdida de orgullo de pertenencia y una menor disposición a realizar esfuerzos adicionales.

Por ese motivo, el estudio plantea que el próximo salto cultural para las empresas no será necesariamente cuantitativo sino cualitativo, con un foco creciente en la coherencia de las decisiones y en la transparencia de los procesos.

“Las organizaciones que hoy lideran no son las que solo gestionan procesos, sino las que diseñan experiencias. Invertir en cultura es invertir en resultados, en reputación y en impacto social”, señaló Carlos Alustiza, CEO de Great Place to Work Argentina.

Nacional 26- 1 ABN Digital

Cómo se arma el ranking

La medición se realiza a partir de una encuesta de 60 preguntas que responden los empleados y que evalúa aspectos como confianza en los líderes, oportunidades de desarrollo, equidad en las decisiones y calidad del ambiente laboral.

El 85% de la evaluación surge directamente de la experiencia de los colaboradores, mientras que el resto se completa con un análisis de las prácticas culturales de cada organización y de la consistencia entre valores declarados y gestión cotidiana.

En esta edición número 24 del ranking argentino participaron 300 empresas, pertenecientes a sectores como tecnología, servicios financieros, industria, retail, logística, biotecnología y entretenimiento.

Dentro del listado, en la categoría de empresas con más de 1.000 empleados, el podio quedó conformado por Arcos Dorados, DHL y PedidosYa, mientras que el top ten también incluyó a Banco Patagonia, EY, Accenture, Volkswagen, SanCor Salud, Verisure y Aeropuertos Argentina.

En la categoría de empresas de entre 251 y 1.000 colaboradores, la primera posición fue para Hilton, seguida por Salesforce y SC Johnson.

Mientras que entre las organizaciones de hasta 250 empleados, el ranking fue encabezado por ABN Digital, seguida por AW y el Hotel Saint George.

El informe concluye que, si bien las empresas destacadas mantienen culturas organizacionales sólidas, la vara cultural sigue subiendo. En ese contexto, la equidad en las decisiones internas y la coherencia del liderazgo aparecen como factores cada vez más determinantes para sostener el compromiso de los equipos y la reputación de las compañías.