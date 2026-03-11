Santander invertirá u$s4,5 millones para impulsar educación y empleo en Argentina

La entidad financiará becas, programas de formación, investigación y proyectos de infraestructura educativa en todo el país.

Banco Santander Argentina anunció que destinará u$s4,5 millones durante 2026 para fortalecer el ecosistema educativo , a través de un conjunto de iniciativas orientadas a estudiantes, docentes, graduados e instituciones académicas de todo el país.

La inversión incluirá becas, programas de movilidad internacional, apoyo a la investigación, formación docente, capacitación en oficios, educación financiera, empleabilidad, infraestructura y equipamiento tecnológico , además de proyectos vinculados a la conectividad y el desarrollo de comunidades educativas.

Desde la entidad destacaron que la iniciativa forma parte de una estrategia sostenida de 28 años de apoyo a la educación , con el objetivo de promover la inclusión, mejorar la empleabilidad y fortalecer el desarrollo económico y social.

“La educación es una herramienta concreta de transformación social y desarrollo económico. Desde hace 28 años acompañamos a estudiantes y emprendedores con programas de formación, empleabilidad y desarrollo profesional. Esta nueva inversión reafirma nuestra convicción de que el progreso realmente empieza en las aulas”, señaló Guillermo Tempesta Leeds, presidente del directorio de Santander Argentina .

Becas, movilidad internacional y formación profesional

El programa contempla diversas líneas de acción que abarcan a distintos segmentos del sistema educativo.

Entre ellas se destacan:

Becas de ayuda económica para estudiantes técnicos y universitarios.

Concursos internacionales para emprendedores universitarios , con premios destinados a impulsar proyectos innovadores.

Becas de movilidad internacional totalmente financiadas , que incluyen pasajes, alojamiento, viáticos y programas académicos para estudiantes y graduados.

Programas de formación a través de Santander Open Academy , la plataforma global de capacitación del banco que ofrece cursos para mejorar habilidades profesionales y laborales.

Becas de formación para docentes y emprendedores artísticos .

Programas de investigación orientados a fortalecer la producción académica, científica y ambiental.

Además, el banco impulsará proyectos de infraestructura, equipamiento tecnológico y desarrollo institucional en universidades y escuelas técnicas.

Conectividad, oficios y educación financiera

El plan también contempla iniciativas vinculadas a la formación para el empleo y la inclusión educativa.

Entre ellas se incluyen becas para capacitarse en oficios ligados a sectores con alto potencial de crecimiento, orientadas a personas mayores de 18 años y en situación de vulnerabilidad.

A su vez, el programa Ruta 40 buscará mejorar la conectividad y promover la educación financiera en escuelas rurales de todo el país, mediante herramientas digitales para estudiantes, docentes y comunidades locales.

En paralelo, Santander continuará desarrollando programas de educación financiera, con propuestas presenciales y digitales destinadas a jóvenes, emprendedores y adultos mayores, que también incluyen contenidos sobre prevención de ludopatía y apuestas online en adolescentes.

Estrategia de largo plazo

Desde el banco señalaron que estas iniciativas se enmarcan en una estrategia global orientada a ampliar el acceso al conocimiento y mejorar la empleabilidad, mediante programas educativos, culturales y ambientales.

Con esta inversión prevista para 2026, la entidad busca consolidar su rol como socio estratégico del sistema educativo y reforzar su apuesta por la educación como motor del desarrollo sostenible.