Banco Santander Argentina anunció que destinará u$s4,5 millones durante 2026 para fortalecer el ecosistema educativo, a través de un conjunto de iniciativas orientadas a estudiantes, docentes, graduados e instituciones académicas de todo el país.
Santander invertirá u$s4,5 millones para impulsar educación y empleo en Argentina
La entidad financiará becas, programas de formación, investigación y proyectos de infraestructura educativa en todo el país.
-
Un gran avance para millones: construyen una casa impresa en 3D en solo 18 horas
-
Expoagro 2026: los bancos salen a competir con créditos en pesos y dólares para el campo
La inversión incluirá becas, programas de movilidad internacional, apoyo a la investigación, formación docente, capacitación en oficios, educación financiera, empleabilidad, infraestructura y equipamiento tecnológico, además de proyectos vinculados a la conectividad y el desarrollo de comunidades educativas.
Desde la entidad destacaron que la iniciativa forma parte de una estrategia sostenida de 28 años de apoyo a la educación, con el objetivo de promover la inclusión, mejorar la empleabilidad y fortalecer el desarrollo económico y social.
“La educación es una herramienta concreta de transformación social y desarrollo económico. Desde hace 28 años acompañamos a estudiantes y emprendedores con programas de formación, empleabilidad y desarrollo profesional. Esta nueva inversión reafirma nuestra convicción de que el progreso realmente empieza en las aulas”, señaló Guillermo Tempesta Leeds, presidente del directorio de Santander Argentina.
Becas, movilidad internacional y formación profesional
El programa contempla diversas líneas de acción que abarcan a distintos segmentos del sistema educativo.
Entre ellas se destacan:
-
Becas de ayuda económica para estudiantes técnicos y universitarios.
Concursos internacionales para emprendedores universitarios, con premios destinados a impulsar proyectos innovadores.
Becas de movilidad internacional totalmente financiadas, que incluyen pasajes, alojamiento, viáticos y programas académicos para estudiantes y graduados.
Programas de formación a través de Santander Open Academy, la plataforma global de capacitación del banco que ofrece cursos para mejorar habilidades profesionales y laborales.
Becas de formación para docentes y emprendedores artísticos.
Programas de investigación orientados a fortalecer la producción académica, científica y ambiental.
Además, el banco impulsará proyectos de infraestructura, equipamiento tecnológico y desarrollo institucional en universidades y escuelas técnicas.
Conectividad, oficios y educación financiera
El plan también contempla iniciativas vinculadas a la formación para el empleo y la inclusión educativa.
Entre ellas se incluyen becas para capacitarse en oficios ligados a sectores con alto potencial de crecimiento, orientadas a personas mayores de 18 años y en situación de vulnerabilidad.
A su vez, el programa Ruta 40 buscará mejorar la conectividad y promover la educación financiera en escuelas rurales de todo el país, mediante herramientas digitales para estudiantes, docentes y comunidades locales.
En paralelo, Santander continuará desarrollando programas de educación financiera, con propuestas presenciales y digitales destinadas a jóvenes, emprendedores y adultos mayores, que también incluyen contenidos sobre prevención de ludopatía y apuestas online en adolescentes.
Estrategia de largo plazo
Desde el banco señalaron que estas iniciativas se enmarcan en una estrategia global orientada a ampliar el acceso al conocimiento y mejorar la empleabilidad, mediante programas educativos, culturales y ambientales.
Con esta inversión prevista para 2026, la entidad busca consolidar su rol como socio estratégico del sistema educativo y reforzar su apuesta por la educación como motor del desarrollo sostenible.
Dejá tu comentario