La promesa de Javier Milei de un boom minero: "Se desplegará por toda la cordillera y nos dará miles de puestos de trabajo"

Milei apuesta al sector energético y minero para reactivar la economía. Promete "miles de puestos de trabajo" tras la Ley de Glaciares y los beneficios del RIGI.

El sector energético, y en especial la minería, es el gran motor al que apuesta el gobierno de Javier Milei para reactivar la economía. Apoyado en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) , la gestión libertaria espera con ansias que lleguen capitales desde el exterior para impulsar la actividad y generar empleo.

No por nada, el presidente Milei dedicó parte de su discurso en el Congreso de la Nación , en ocasión de la apertura de Sesiones Ordinarias, a la importancia de la minería y la llegada de inversiones que reaviven la economía.

“La minería se desplegará por toda la cordillera y nos dará miles de puestos de trabajo” , aseguró Milei envalentonado en la posibilidad de que se genere un boom minero tras la aprobación de la Ley de Glaciares , que resta su paso por Diputados para su sanción definitiva, de los beneficios del RIGI.

En ese sentido cargó contra las voces ambientalistas que se oponen a la modificación de la Ley de Glaciares y a la minería como actividad. Afirmó que si no fueran por esas objeciones, la posibilidad de creación de empleos alcanzaría al menos el millón de puestos de trabajo.

Asimismo, destacó que el Gran Neuquén, como epicentro de Vaca Muerta, se convertirá en una de las ciudades más grandes del país, y pronosticó que otras grandes urbes emergerán al calor de la actividad minera.