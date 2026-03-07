Cómo ordenar tus espacios si trabajas en casa según el feng shui, la nueva tendencia que llega a la Argentina + Seguir en









El feng shui vuelve al radar: esta filosofía propone ordenar el espacio para mejorar la concentración, la productividad y el flujo de energía.

La ubicación de los muebles y el orden del espacio influyen en la energía y la productividad al trabajar en casa.

Con el crecimiento del trabajo remoto, cada vez más personas buscan formas de mejorar su concentración y bienestar dentro del hogar. En ese contexto, el feng shui, una antigua filosofía china que estudia cómo organizar los espacios para equilibrar la energía, se convirtió en una tendencia en decoración y diseño de oficinas en casa.

Según este enfoque, el lugar donde se ubican los muebles, la iluminación y el orden del ambiente influyen directamente en la productividad y el estado de ánimo.

El objetivo del feng shui es favorecer el flujo de “chi”, la energía vital que circula en los espacios, evitando bloqueos que puedan generar distracción, estrés o falta de motivación.

feng sui Cómo acomodar el espacio de trabajo en casa, según el feng shui Uno de los principios más importantes del feng shui en el trabajo es la posición del escritorio. Los expertos recomiendan colocarlo de forma que la persona pueda ver la puerta del ambiente sin estar alineado directamente con ella, lo que se conoce como “posición de mando”.

Esta disposición transmite una sensación de control y seguridad, algo que favorece la concentración y la toma de decisiones durante la jornada laboral.

Otros consejos habituales del feng shui para el home office incluyen: Mantener el escritorio ordenado y sin objetos innecesarios.

Aprovechar al máximo la luz natural , que mejora la energía del ambiente.

Incorporar plantas , que simbolizan crecimiento y vitalidad.

Evitar colocar el escritorio de espaldas a la puerta o en espacios muy cerrados. Estos pequeños cambios pueden ayudar a crear un ambiente más armonioso y propicio para el trabajo. Cuáles son los muebles que no pueden faltar El feng shui también presta especial atención al tipo de muebles que se utilizan en el espacio de trabajo. Entre los elementos más recomendados se encuentran: Un escritorio sólido y estable: preferentemente de madera, ya que este material simboliza crecimiento y creatividad dentro del feng shui.

Una silla cómoda con respaldo firme: tener una pared o respaldo sólido detrás del escritorio transmite estabilidad y apoyo en la vida profesional.

Estanterías o muebles de guardado: permiten mantener el orden y evitar la acumulación de objetos en la mesa de trabajo.

Plantas o elementos naturales: las plantas aportan energía positiva y ayudan a equilibrar el ambiente. Además, los especialistas aconsejan evitar muebles con bordes demasiado puntiagudos y optar por formas más suaves o redondeadas, que facilitan el flujo de energía en el espacio.

