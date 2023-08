Real Estate: cuáles son las mejores oportunidades para invertir en el exterior

No hay dudas de que Dubai es una de las plazas del momento. Esta ciudad futurista y de ensueño, que forma parte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), ofrece diversos beneficios para los inversores de todo el mundo que busquen desembarcar allí.

"Por ejemplo, 0% de interés directo del promotor. Está brindando oportunidades con 0% de impuestos. Esa financiación, sumada a que está habiendo un movimiento importante, le da una revalorización a la propiedad que beneficia muchísimo al comprador y al inversor", explica.

Dubai.jpg

Al respecto, Schneir dice que muchísima gente está invirtiendo en Dubai porque recibe un alto rendimiento tanto en renta como en la reventa de esa propiedad. Además, "reciben al inversor de manera abierta, con grandes posibilidades que son muy exitosas".

Pese a la distancia y la brecha cultural, la ejecutiva aclara que cuando uno conoce Dubai, se da cuenta de que es una ciudad totalmente occidentalizada: "Más del 85% de la población es extranjera, es expatriada generalmente de Europa, de EEUU, de Asia".

En ese sentido, comenta que en Dubai conviven más de 200 nacionalidades y que es una ciudad muy abierta. "De hecho uno de sus slogans es 'open mind, open doors'", amplía, y precisa que esa lógica también se aplica a los negocios. Asimismo, la plaza reluce por la diversificación de los medios de pagos. Admite desde efectivo hasta transferencias bancarias y criptoactivos.

Por último, la empresaria destaca que España es otro de los mercados que atraviesan un gran momento. A diferencia de lugares como Miami o los Emiratos, los argentinos ven una oportunidad de vida en el país ibérico tanto para ellos como para sus familias.

"El cliente mira a España por el interés que presenta, no solo por la rentabilidad, por la revalorización o por la seguridad que da la Unión Europea y su moneda estable, sino porque ven un proyecto de vida para ellos y para sus hijos. España despierta un gran interés. Recibimos muchísima inversión extranjera", finaliza.

Uruguay, cercanía y respaldo

Otra plaza muy demandada por los argentinos es Uruguay. Para Salvador Cabrera, gerente comercial de Kopel Sánchez, el mercado inmobiliario uruguayo está viviendo un muy buen momento, en especial la ciudad de Montevideo y su zona metropolitana.

"Vivimos un momento muy sano de desarrollo por parte de las constructoras y de las desarrollistas. También hay una respuesta clarísima por parte del mercado a la hora de comprar y también de rentar, principalmente departamentos, que es lo que más se está construyendo en Montevideo", relata.

Yendo a los números, Cabrera dice que para los argentinos que invierten en Uruguay es muy interesante obtener una renta en dólares por encima del 5% mensual.

montevideo.jpg

"Lo más demandado -cuenta- por los argentinos son principalmente propiedades verticales en zonas céntricas, de muy buena conectividad. Tipologías de uno, dos o tres ambientes. El más buscado es el dos ambientes con rentabilidades que superan en este momento los u$s600 mensuales, en el caso de nuestros proyectos. Rentabilidades netas, además".

Una de las herramientas fundamentales sobre las que se apoyan muchos proyectos inmobiliarios en Uruguay es la Ley de Vivienda Promovida, que, entre otros beneficios, contempla que no se paguen impuestos sobre la renta percibida durante 10 años.

"Se trata de un momento y un país que ofrece garantías jurídicas muy fiables, sólidas. En proyectos, en el caso nuestro, que garantizan o tiene resultados en términos de revalorización a futuro muy interesantes. Hablamos de revalorizaciones que están en torno del 10% desde el momento que compra en pozo, hasta el momento que adquiere la propiedad", cierra Cabrera.

Miami: la nueva hora de un clásico

Para los inversores argentinos y del resto de Latinoamérica, Miami es una fija desde hace años. Ahora, además, se suma el movimiento de los propios estadounidenses que migran allí buscando dejar atrás el bullicio de las grandes ciudades. Y también, por supuesto, el factor Messi.

Muayad Abass, de Mast Capital, cuenta que "Miami ahora está en el centro del crecimiento económico de los EEUU. Después de la pandemia, mucha gente de Nueva York, San Francisco y Chicago se mudó a Miami".

Dentro de los beneficios, remarca que Miami no tiene impuestos del Estado y que para los argentinos, lo bueno es que la gente habla español, por lo que se sienten cómodos ahí. Además, señaló que muchas firmas están estableciendo sus casas matrices en Florida, hecho que genera un gran crecimiento de población e inversión.

Mural Messi Miami.jpg

"Con Mast Capital, tenemos una torre de 84 pisos en Brickell, el centro bancario y financiero de Miami. Es una torre de Cipriani, que es una marca muy conocida. Estamos vendiendo condominios ahí", explicó.

Al respecto, precisó que los argentinos están muy interesados en ese tipo de producto, que está bien centralizado en la ciudad, con servicios, "algo que realmente no tienen acá". "Hay otros países qu tienen esos tipos de edificios hoteleros, con servicios. Generalmente acá, en Buenos Aires, no hay", finalizó.

Miami tapa.jpg

Para Maximiliano Dupuis, Director International Division de Fortune, el cliente argentino tiene en cuenta dos factores a la hora de invertir. El primero es el money parking, es decir, estacionar el dinero en una plaza segura, que ofrezca seguridad jurídica y financiera en un país estable.

El segundo es la rentabilidad. Según explica Dupuis, está dada por dos factores: "Por apreciación, que no es el caso de Miami en este momento, aunque sí de algunas plazas españolas. Y rentabilidad en un activo inmobiliario fijo, que genere una rentabilidad anual dada por el alquiler, algo que tiene un valor muy importante".

Sobre Miami, comenta que hoy el mercado cambió y que es una ciudad mucho más consolidada: "Ha crecido muchísimo, posicionándose como una de las ciudades más importantes de EEUU, acompañada por un aumento de valor".

"Eso hace que el inversor argentino, que es un poco más sofisticado, no está buscando el departamento para ir de vacaciones, que no deja de ser un ticket alto. Está buscando renta. Por ahí no tanto pensando en la apreciación de lo que puede subir el mercado", dijo.

En este aspecto, sostiene que se trata de un inversor que hoy está buscando renta o participación de equity en algunos negocios desde otro lado, “no desde la compra desde un departamento, sino desde la participación más genuina de un negocio”.

Financiación en Miami

Para quienes busquen financiación, Q Kapital Group ofrece créditos hipotecarios para invertir en Miami desde Argentina. "Son créditos muy simples, a 30 años. Las tasas de interés están en números moderados actualmente", dice Gastón Schneider, Co-founder y vicepresidente de la firma.

Schneider desembarcó en la Expo Real Estate con el objetivo de exponer lo fácil que es para un argentino sacar un crédito hipotecario en los EEUU: "No hace falta viajar. La documentación es muy fácil y sencilla, no hace faltar presentar la declaración de impuestos de aquí".

"Hay que identificar la propiedad, presentar visa y pasaporte, una información en cuanto a una carta de contador de ingresos y después la certificación de los dineros, porque el banco financia hasta el 75% y el cliente debería aportar el 25% restante", relata.

Por último, reflexiona: “En Argentina, vos vas a un banco y no te dan un crédito por X motivo, ¿cómo vas a tener un crédito en EEUU? La respuesta es sí, se puede. No es tan difícil como uno cree. Queremos romper ese mito y tratar de exponerle al público lo fácil que es”.