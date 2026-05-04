Gino Zavanella: "Añelo es una localidad que se está preparando para importar recursos humanos"

El director de ZLT valoró el potencial de la pujante ciudad al participar del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería.

El director de ZLT , Gino Zavanella , resaltó el potencial de crecimiento de Añelo en Neuquén al participar del panel de cierre de Ámbito Debate sobre Energía y Minería , moderado por la periodista de Ámbito, Nazarena Lomagno ; y el de Energy Report, Sebastián D. Penelli .

Zavanella mencionó a ZLT como “ una desarrolladora de real estate enfocada en acompañar a los sectores estratégicos de la Argentina , acompañando la logística en lugares como Córdoba, Santa Fe y Neuquén”.

Al puntualizar sobre la actividad en Vaca Muerta , precisó: “Fuimos pioneros con un desarrollo en 2022 en Añelo que se llama Álamos, que en ese momento teníamos más metros cúbicos de asfalto que el propio municipio”.

"Lo hacemos desde una concepción de integrarnos a la cadena de valor de la industria. Al final de cuentas, lo que exportamos es cadena de valor y tenemos que colaborar para que sea muy eficiente. Desde la perspectiva del desarrollo inmobiliario, tenemos el enfoque en la integración de esa cadena de valor, no solamente con el ladrillo, sino con los servicios".

Gino Zavanella VIDEO

Consolidación y crecimiento de Añelo

Al hablar del potencial de Añelo, indicó que “hoy viven más de 600 personas y estamos construyendo el primer centro deportivo”, pero comparó con su primera experiencia en 2014, cuando dijo que era “un paraje de ruta que estaba creciendo”.

“El quiebre fue la pandemia, porque después se vio una consolidación definitiva. Fuimos pioneros con el parque industrial de Vaca Muerta para que las empresas privadas puedan tener un lote con escrituras y todos los servicios y lo hacemos desde una concepción de integrarnos a la cadena de valor de la industria”, apuntó.

En esa línea, Zavanella expresó: “Siempre digo que cuando el riesgo no es tan alto porque el proyecto no es tan inestable, nos permite pensar en hacer una buena inversión orientada al largo plazo. Eso se tradujo en 2022 a una localidad que tenía dos cuadras con asfalto y hoy es la que más creció en los últimos 12 años en Argentina”.

“Añelo es una localidad que se está preparando para importar recursos humanos. Tiene que ser un centro urbano donde la gente no vaya solo a trabajar, sino que pueda vivir. Que el recurso instalado allí pueda estar con su familia, no solo cercanía, sino esparcimiento, educación e infraestructura de calidad. Eso le va a permitir vivir mejor a los seres humanos y a la industria captar mejores recursos”, sentenció.

Servicios de calidad y la concepción de comunidad

Por otra parte, Zavanella llamó a “hablar de las personas como personas, no como recursos, esa concepción es fundamental” y agregó: “Desde la inauguración del Instituto Vaca Muerta pensando en capacitar en oficios, desde la generación de confort en el plano de la vivienda, para que no solamente sea un lugar para vivir, sino también lograr esparcimiento, centros deportivos, de entrenamiento”.

“Esto no es un negocio de oportunidad. Acá no hay que entrar y salir, hay que entrar, quedarse, ver el largo plazo y que se genere una comunidad de trabajo, de negocio y una comunidad social que pueda sostener el ritmo. Eso es muy importante para una familia que se va instalar y va a hacer a la eficiencia real del sistema”, insistió.

“Cuando uno habla de desarrollos inmobiliarios en la zona, ¿habla más de tinte industrial, residencial o mixto?”, se preguntó y respondió: “De todo, porque, en definitiva, cuando hacemos las cosas estamos pensando en un ser humano que está en el pozo trabajando y que tiene que volver a un lugar amable para vivir como corresponde”.

“En virtud de eso estamos haciendo un centro deportivo y también necesitamos darle calidad, como que haya fibra óptica como corresponde, que haya red eléctrica como corresponde, que haya asfalto, cordón cuneta, cloaca, servicios de salud, etc. Es decir, tenemos que pensar más allá de la gente que va 14 o 21 días a trabajar al pozo”, concluyó el referente de ZLT.