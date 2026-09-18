Sancor Seguros y HIT invierten u$s100 millones en Núñez: cómo será su nuevo polo de oficinas

El proyecto "PI Buenos Aires", tendrá más de 22.000 m², coworking y oficinas corporativas. La comercialización parte de u$s5.000 por m² y ya hay grandes empresas interesadas.

El proyecto prevé albergar a 2.500 profesionales y generar más de 500 puestos de trabajo directos e indirectos.

Sancor Seguros y HIT avanzan con PI Buenos Aires, un desarrollo de más de 22.000 m² dentro del Parque de Innovación, en Núñez, frente al estadio de River. El proyecto demandará una inversión total de alrededor de u$s100 millones y combinará oficinas corporativas con espacios de trabajo flexibles, gastronomía, auditorio, áreas comunes, centros wellness y un rooftop.

La mitad del edificio estará destinada a oficinas flexibles, amobladas y equipadas, mientras que el resto se orientará a espacios corporativos. Sancor Seguros instalará allí su nueva sede central.

La presentación del emprendimiento contó con la participación, entre otros, de Alejandro Simón , CEO del Grupo Sancor Seguros ; Alejandro Gawianski , socio de HIT ; y Augusto Ardiles , presidente del Parque de Innovación. Durante el encuentro se exhibieron las primeras imágenes del proyecto mediante una proyección sobre el techo de un domo.

Según explicó Gawianski , el proyecto está estructurado a través de un fideicomiso en el que participan ambas compañías. Sancor Seguros aporta aproximadamente tres cuartas partes de la inversión , mientras que HIT tiene a su cargo “el desarrollo, las ideas y la ejecución de la obra”.

El desarrollo contará con una planta baja gastronómica, oficinas distribuidas en diez plantas y un rooftop de dos niveles. También tendrá 200 cocheras , 150 espacios para bicicletas y terrazas escalonadas que forman parte del diseño exterior del edificio.

La presentación de PI Buenos Aires se realizó dentro del Parque de Innovación, en Núñez, donde se montó un domo para exhibir por primera vez el proyecto.

La apuesta busca además generar un punto de encuentro entre distintos actores. Gawianski explicó que el proyecto surgió con el objetivo de “crear un lugar de encuentro donde lo académico, lo institucional y lo corporativo se encuentren”.

La compañía proyecta que por el complejo pasarán alrededor de 2.500 profesionales y calcula que su construcción y funcionamiento generarán más de 500 puestos de trabajo directos e indirectos. Gawianski señaló además que la red de edificios corporativos y espacios flexibles que actualmente opera HIT registra una ocupación superior al 92%.

El proyecto contará con certificación LEED Gold, tanto por los criterios utilizados durante su construcción como por los niveles de eficiencia energética previstos para su funcionamiento. Entre las medidas incorporadas se encuentran nuevas tecnologías orientadas a reducir el consumo energético.

Venta y alquiler: cuánto cuesta instalarse en el nuevo edificio

Con las obras en marcha, las compañías comenzaron la etapa de comercialización. El esquema contempla tanto la venta como el alquiler de oficinas.

Durante el encuentro con periodistas, los ejecutivos detallaron que los valores de venta parten de los u$s5.000 el m², mientras que los alquileres comienzan en u$s31 el m².

La demanda aparece como uno de los argumentos detrás de la inversión. Desde HIT remarcaron que el Corredor Norte registra un nivel bajo de vacancia y que otro espacio de aproximadamente 10.000 m² que la compañía opera frente al nuevo proyecto cuenta actualmente con lista de espera.

En el nuevo edificio habrá cerca de 15.000 m² destinados a oficinas y, según explicaron durante el encuentro, ya mantienen conversaciones con tres grandes potenciales ocupantes interesados en tomar superficies importantes.

La estrategia no apunta únicamente a grandes corporaciones. “Más allá de hacer un buen negocio, también lo que buscamos es armar comunidad. Queremos abrir a que haya startups y espacios para que empresas más pequeñas y medianas puedan tener su lugar de encuentro”, explicaron durante el intercambio posterior a la presentación.

Sancor Seguros ocupará los niveles superiores del edificio con su nueva sede corporativa. Para el grupo asegurador, el desembarco tiene una doble función: además de participar como inversor inmobiliario, trasladará allí parte de su propia operación.

“Esto no es para nosotros simplemente una inversión inmobiliaria”, remarcaron desde la compañía al explicar que el edificio se convertirá en su nueva sede central.

La inversión en Núñez forma parte de una estrategia que Sancor Seguros comenzó a desarrollar en 2018, cuando lanzó su división inmobiliaria. Desde entonces, la compañía acumuló más de 20 proyectos y alrededor de 450.000 m² en desarrollo en distintas provincias del país.

Para Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, la lógica detrás del negocio está vinculada con ampliar el rol de las aseguradoras como inversores de largo plazo y acercar parte de esos fondos a la economía real.

“Queremos conectar algo que es muy común en el mundo, pero que en Argentina no lo ha sido: el inversor institucional con el real estate. Que el asegurador no sea simplemente un inversor pasivo, sino que pueda poner un pie en la economía real, generar puestos de trabajo y movimiento en el ecosistema productivo”, sostuvo Simón.

El ejecutivo también planteó como uno de los objetivos del grupo avanzar en mecanismos que permitan financiar créditos hipotecarios, securitizarlos y convertirlos en activos que puedan ser adquiridos por compañías de seguros. La intención, explicó, es generar fondos de largo plazo tanto para la construcción como para ampliar el universo de compradores de viviendas.

Representantes de Sancor Seguros, HIT y el Parque de Innovación durante la presentación de PI Buenos Aires.

Pero el proyecto de PI Buenos Aires no será el único desembolso de Sancor Seguros en el predio. La compañía tiene otra parcela donde proyecta construir un hotel de una cadena internacional, cuya identidad todavía se mantiene bajo confidencialidad, según explicó Simón.

La obra podría comenzar este año y el hotel estaría operativo en un plazo estimado de dos años. La inversión prevista rondaría los u$s100 millones, con lo que los dos desarrollos elevarían a unos u$s200 millones el monto que Sancor Seguros proyecta destinar al Parque de Innovación.