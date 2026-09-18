Anthropic reveló que Claude es utilizado en el 26% de las tareas investigación y desarrollo de nuevos modelos IA + Agregar ámbito en









El modelo de inteligencia artificial pasó de no participar en estas tareas en febrero a liderar el 26% del trabajo de investigación y desarrollo de nuevos sistemas. La automejora recursiva de la IA, en el centro del debate por los potenciales peligros en el progreso sin trabajo humano.

Archivo. Claude ya desarrolla un cuarto de las tareas para crear nuevos modelos IA.

Claude, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic, ya realiza por sí solo alrededor de una cuarta parte de las tareas necesarias para crear nuevos modelos de la compañía. Según datos difundidos este jueves por la empresa, el sistema participa actualmente en el 26% del trabajo de investigación y desarrollo, frente al 0% registrado en febrero.

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Los datos son compartidos en una semana de debate en la industria de la inteligencia artificial, surgido a raíz de la carta de renuncia y advertencia del exinvestigador de OpenAI y Anthropic, Jacob Coxon. Dentro de las advertencias, destaca la preocupación sobre la automejora recursiva, en pocas palabras, la capacidad de los modelos de desarrollar nuevas versiones e implementar mejoras sin necesidad de los humanos.

En este escenario, el avance no implica que Claude pueda desarrollar de manera completamente autónoma una nueva generación de modelos. Anthropic señaló que el sistema todavía trabaja bajo supervisión humana y recibe instrucciones generales por parte de sus investigadores.

Claude ya realiza más de un cuarto del desarrollo de nuevos modelos Según graficó Anthropic, Claude interviene de alguna manera en cerca del 90% de las tareas vinculadas al desarrollo de nuevos modelos. Para la compañía, estas cifras permiten seguir la evolución hacia una eventual mejora recursiva de la inteligencia artificial, en la que los propios sistemas tengan una participación cada vez mayor en la creación de versiones más avanzadas de sí mismos.

AI systems are getting more powerful, and they're increasingly being used to build the next version of themselves. We want to illuminate that progress for the public.



Today, we're sharing three measurements that help track AI development:

1. How much AI R&D is done by AI.

2. How… — Anthropic (@AnthropicAI) September 17, 2026 Anthropic cuenta actualmente con unos 30.000 agentes de inteligencia artificial destinados a tareas de investigación e ingeniería. De acuerdo con la empresa, alrededor del 6% de su capacidad informática dedicada a investigación y desarrollo se utiliza en trabajos relacionados con la seguridad de sus modelos.

En este contexto, la compañía pidió a otros desarrolladores de sistemas avanzados de inteligencia artificial que publiquen métricas similares. El objetivo es contar con parámetros que permitan comparar el ritmo al que estas herramientas comienzan a asumir tareas que hasta ahora estaban a cargo de investigadores humanos. El crecimiento de la participación de Claude se produce mientras continúa el debate sobre los riesgos asociados a sistemas de inteligencia artificial cada vez más capaces y sobre el grado de supervisión humana que será necesario mantener a medida que estas herramientas incorporen una mayor cantidad de tareas vinculadas a su propio desarrollo.