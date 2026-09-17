Taxistas sin comisión: una app permitirá cobrar el 100% de lo facturado, ¿cómo acceder?

La promoción de comisión cero alcanzará a taxistas que realicen viajes mediante una aplicación de movilidad en CABA y otras ciudades del país. La medida permitirá que los conductores se queden con la totalidad de lo generado a través de la plataforma.

La promoción de comisión cero busca ampliar esa base de conductores y reforzar la presencia de la modalidad taxi dentro de la aplicación.

La plataforma de movilidad DiDi lanzó una promoción de 0% de comisión para conductores de taxi en CABA y otras ciudades del país. La empresa asegura que la iniciativa puede permitir una mejora de hasta 20% en las ganancias de los choferes.

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La medida alcanza a los viajes realizados bajo la modalidad DiDi Taxi y estará disponible durante un período determinado en Buenos Aires, La Plata, Berisso, Mar del Plata, Pinamar, Tucumán, Rosario y Córdoba, incluidos Río Cuarto y Calamuchita.

Con la promoción, los taxistas que se conecten a la aplicación podrán percibir el total de los ingresos generados por los viajes realizados a través de la plataforma, sin el descuento habitual por comisión.

La propuesta se da en un contexto de mayor integración entre el servicio tradicional de taxis y las aplicaciones de movilidad. La empresa señaló que los usuarios valoran, entre otros factores, la previsibilidad sobre el precio del viaje, los tiempos de traslado y las herramientas de seguridad.

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La apuesta por captar más taxistas

Según datos de la compañía, un conductor que trabaja ocho horas diarias durante cinco días a la semana obtiene ingresos promedio equivalentes a más de seis salarios mínimos, aunque aclaró que existen casos que duplican esa cifra.

En el último año, más de 500.000 personas que manejan autos o motos generaron ingresos mediante la plataforma, con un crecimiento interanual de 25%, de acuerdo con sus cifras. Además, indicó que cada dos minutos un nuevo conductor se registra y realiza su primer viaje.

DiDi Taxi opera en Buenos Aires desde hace más de cuatro años. La firma informó que miles de taxistas ya utilizaron la aplicación como un canal adicional para conseguir viajes y mejorar la ocupación durante la jornada laboral.

La promoción de comisión cero busca ampliar esa base de conductores y reforzar la presencia de la modalidad taxi dentro de la aplicación. Las condiciones y limitaciones de la medida pueden consultarse en los términos y condiciones de la plataforma.