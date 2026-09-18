Los trabajadores de FATE protestan en la fábrica luego de que la Justicia ordenara el desalojo

Desde SUTNA adelantaron que darían una conferencia de prensa mientras recalcaron que el cierre se trata "de un lockout de la patronal". También detallaron que hay una presencia permanente de trabajadores.

Los trabajadores de los neumáticos FATE afirmaron que la Justicia ordenó el desalojo de la fábrica , tras una protesta organizada en las puertas de la planta. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) aseguró que la decisión fue de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.

El sindicato brindó un comunicado en sus redes sociales en la noche del jueves, donde calificó la medida de la Sala como "totalmente aberrante" y agregó que que la empresa mantiene un lockout patronal.

Así, llamaron a la comunidad a acercarse a la puerta de la planta a apoyar a los trabajadores " ante semejante injusticia, así como a reforzar la presencia en la madrugada". A su vez, anunciaron que a las 10 de hoy "se realizará un abrazo y conferencia de prensa" en la puerta de la fábrica.

"El movimiento obrero argentino, e incluso los medios internacionales, siguen de cerca esta justa lucha obrera que pretende ser aplacada por medio de la violencia, defendiendo la posición ilícita de la patronal", sintetizó SUTNA.

En la puerta de la planta, el secretario general del gremio Alejandro Crespo afirmó a TN que “hay una presencia permanente de trabajadores desde el 18 de febrero, cuando la empresa generó un lockout ofensivo, que en la Argentina está prohibido, y que fue realizado cuando los compañeros estaban de vacaciones ”.

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“Los trabajadores estamos custodiando los bienes laborales, custodiamos el hecho de que la única productora de cubiertas del país siga funcionando. Estamos pidiendo volver a trabajar”, aseguró Crespo.

Respecto al depósito de las indemnizaciones, subrayó que no se pagaron salarios o indemnizaciones "por más que había conciliaciones obligatorias, una de capital humano y otra de la provincia de Buenos Aires". Por último, Crespo aseguró: “FATE va a abrir, la discusión es cuándo. Esto es un lockout y se hace para pedir algo”, explicó.

La Justicia ordenó el desalojo de FATE y el SUTNA llamó a movilizarse

A siete meses del cierre de la planta de FATE, el conflicto sumó un nuevo capítulo judicial. Según informó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la fábrica de Virreyes, donde un grupo de empleados mantiene una permanencia para reclamar por sus puestos de trabajo.

En respuesta, el gremio convocó a sus afiliados y a otras organizaciones sindicales, políticas y sociales a concentrarse frente al establecimiento, ubicado en el partido bonaerense de San Fernando, y reforzar la presencia durante la madrugada.

En un comunicado, el SUTNA calificó la decisión como “aberrante” y reiteró que la paralización de la producción constituye un “lockout patronal”. Esa caracterización corresponde a la posición del sindicato y es rechazada por la empresa.

“Llamamos a todos a acercarse desde ahora mismo a la puerta de la planta a apoyar a los trabajadores de FATE”, expresó la organización gremial, que cerró el mensaje con la consigna “FATE no se cierra”.