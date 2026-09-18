A 30 años de la muerte de Selena, sus hermanos se enfrentan por una fortuna millonaria

La pelea familiar llegó a la Justicia por cómo se repartieron durante años los ingresos de la cantante que fue asesinada por una fan.

Una pelea por el dinero que sigue generando Selena terminó enfrentando a dos de sus hermanos en la Justicia.

A.B. Quintanilla demandó a su hermana Suzette y llevó a los tribunales una pelea familiar que venía creciendo desde hacía meses. En el centro del conflicto hay millones de dólares vinculados a Selena y una acusación concreta: asegura que durante casi diez años no recibió todo el dinero que le correspondía.

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La disputa ya había empezado a asomar en redes sociales, entre mensajes cruzados y desmentidas. Con la presentación judicial, el enfrentamiento pasó a una corte de Texas y abrió la posibilidad de que salieran a la luz cuentas familiares que durante años se mantuvieron puertas adentro.

El reclamo de A.B. parte de un acuerdo firmado en 1995, pocas semanas después de la muerte de Selena . Ese documento estableció cómo se manejarían los derechos vinculados a la cantante y de qué manera se repartirían las ganancias obtenidas con su nombre, su imagen y otros usos comerciales.

A.B. asegura que durante años recibió menos dinero del que le correspondía por las ganancias de Selena.

Abraham Quintanilla Jr., padre de Selena, quedó al frente de esas decisiones. Registros de una disputa judicial anterior describieron un reparto en el que Chris Pérez, Abraham, A.B. y Suzette tenían cada uno derecho al 25% de las ganancias netas .

Según la demanda, las diferencias comenzaron alrededor de 2016, cuando Abraham empezó a dejar cada vez más responsabilidades de Q Productions y de los asuntos relacionados con Selena en manos de Suzette. A.B. sostiene que desde entonces recibió menos dinero del que le correspondía.

El músico asegura que recién descubrió los supuestos pagos incompletos en 2025. Después pidió información sobre las cuentas familiares, pero afirma que no consiguió todo el material necesario para reconstruir cuánto había cobrado y cuánto debía haber recibido. Su reclamo supera u$s1 millón, aunque esa cifra podría cambiar según lo que aparezca al revisar los movimientos de esos años.

La auditoría que podría revelar los secretos financieros mejor guardados de la familia

A.B. quiere que esa revisión abarque todo lo ocurrido desde el 1 de enero de 2016. La demanda pide acceso a ingresos, gastos, transacciones, distribuciones y ganancias de los negocios relacionados con Selena.

Hasta ahora, gran parte de esa información permaneció fuera del alcance público. No se conoce con precisión cuánto dinero generan cada año los distintos proyectos ligados a la cantante ni qué cifras terminan repartidas entre los beneficiarios.

Los acuerdos permitían descontar salarios, producción, promoción, viajes, honorarios legales y otros costos antes de calcular las ganancias. Esa contabilidad será clave para establecer si existieron las diferencias que denuncia A.B.

El músico también pidió un juicio con jurado y que se cubran los gastos legales derivados del proceso. Las acusaciones todavía deberán probarse ante la Justicia y no existe una resolución que haya determinado que Suzette retuvo dinero o incumplió el acuerdo.

De las redes sociales a la corte de Texas: así estalló la pelea familiar

La pelea se hizo pública antes de llegar a los tribunales. A.B. habló en redes sociales de acciones legales contra Suzette y de problemas relacionados con asuntos familiares que habían quedado después de la muerte de su padre.

Suzette y su madre, Marcella Quintanilla, salieron a responder. Aseguraron que no habían recibido ninguna demanda, citación o notificación judicial y rechazaron las acusaciones sobre supuestas irregularidades con el dinero.

En ese momento tenían razón en un punto: el expediente todavía no existía. El abogado de A.B. explicó después que estaban preparando la presentación y anticipó cuestionamientos sobre la administración de las ganancias.

La demanda ingresó finalmente el 10 de septiembre de este año en el condado de Nueces, Texas, contra Suzette y empresas familiares vinculadas con Q Productions.

El conflicto apareció además después de un cambio fuerte dentro de la familia. Abraham Quintanilla Jr. murió en diciembre de 2025, luego de haber llevado durante décadas buena parte de los asuntos relacionados con Selena.

Chris Pérez eligió mantenerse afuera de la pelea. El viudo de Selena tuvo sus propios enfrentamientos judiciales con los Quintanilla, pero frente a este nuevo cruce pidió públicamente que no lo involucraran y aclaró que no estaba tomando partido.

La demanda también busca abrir las cuentas familiares y revisar cómo se administraron durante años los ingresos de Selena.

El imperio comercial de Selena Quintanilla más de tres décadas después

Selena siguió presente mucho más allá de sus discos. Su nombre apareció en películas, documentales, series, colecciones de ropa, productos de belleza, artículos de colección y otros proyectos lanzados durante las décadas siguientes.

Su álbum póstumo "Dreaming of You" vendió millones de copias, mientras que la película "Selena", estrenada en 1997 con Jennifer Lopez como protagonista, llevó su historia a una audiencia todavía mayor. Después llegaron nuevos lanzamientos, homenajes y colaboraciones comerciales.

Una antigua disputa judicial permitió conocer al menos una cifra. En 2020, Abraham Quintanilla afirmó que Chris Pérez había recibido alrededor de u$s3 millones en regalías durante los primeros 25 años posteriores a la muerte de Selena.

Como Pérez tenía una participación del 25%, ese dato permite estimar cerca de u$s12 millones en ganancias netas distribuidas durante ese período. No equivale a todo lo generado por los negocios alrededor de la fallecida artista, pero sí ofrece una referencia sobre la dimensión económica que alcanzó su nombre con el paso de los años. Los números de la última década nunca se hicieron públicos.