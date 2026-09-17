Franco Colapinto mueve millones: cuánto cuesta viajar a Brasil para ver la Fórmula 1 y cómo el GP activa el negocio turístico

Las búsquedas de viajes de argentinos a San Pablo se multiplicaron por siete de cara al Gran Premio de Brasil. Entre vuelos, alojamiento y entradas, acompañar a Colapinto en Interlagos puede demandar desde $4 millones hasta $7 millones en una experiencia premium. El fenómeno tiene un impacto mucho mayor: en 2025, Interlagos movilizó el equivalente a unos $685.500 millones en la economía local.

El furor por Franco Colapinto volvió a impactar con fuerza entre los fanáticos argentinos y las búsquedas de viajes a San Pablo para presenciar el GP de Brasil se multiplicaron por siete

El fenómeno Franco Colapinto dejó de ser exclusivamente deportivo. Su crecimiento dentro de la Fórmula 1 también comenzó a transformarse en un negocio para aerolíneas, hoteles, agencias de viajes, restaurantes y operadores turísticos. La próxima gran oportunidad será el Gran Premio de San Pablo , que se disputará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos.

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A casi dos meses de la carrera, las búsquedas de viajes desde la Argentina hacia San Pablo para ese fin de semana se multiplicaron por siete respecto de las semanas anteriores , según los datos difundidos por operadores turísticos. El denominado “efecto Colapinto” empieza así a trasladarse desde las pistas hacia el consumo y los servicios.

Y el dato tiene una explicación concreta: el argentino llega a Brasil después de conseguir su mejor resultado de la temporada. En el Gran Premio de España terminó séptimo y sumó seis puntos. Con esa actuación llegó a 27 unidades en el campeonato , después de también sumar puntos en Miami, Canadá, Barcelona, Gran Bretaña, Bélgica e Italia.

Para quienes quieran viajar desde Buenos Aires, el primer escalón aparece en los paquetes turísticos que combinan avión y alojamiento.

Las propuestas difundidas por Despegar para una estadía de tres noches, entre el 6 y el 9 de noviembre , parten de:

$1.085.826 por persona: vuelo directo de ida y vuelta desde Buenos Aires y tres noches en un hotel tres estrellas, con desayuno.

vuelo directo de ida y vuelta desde Buenos Aires y tres noches en un hotel tres estrellas, con desayuno. $1.133.753 por persona: vuelo directo, tres noches de alojamiento y desayuno en un hotel tres estrellas.

vuelo directo, tres noches de alojamiento y desayuno en un hotel tres estrellas. $1.233.830 por persona: vuelo directo, tres noches de hotel y desayuno buffet, con instalaciones que incluyen piscina, gimnasio, sauna, cancha de tenis, solárium, mesa de pool y zona de picnic.

Los precios corresponden a las tarifas relevadas para esas fechas y pueden modificarse de acuerdo con la disponibilidad.

La ventaja de comprar un paquete está también en el costo final: según Despegar, contratar conjuntamente vuelo y alojamiento puede representar un ahorro de hasta 30% respecto a adquirir cada servicio por separado. Además, existen alternativas de financiación de hasta tres cuotas fijas para destinos internacionales, de acuerdo con las condiciones vigentes.

Sin embargo, hay un detalle clave: estos paquetes no incluyen la entrada al circuito de Interlagos.

El ticket de Fórmula 1 dispara el presupuesto

La entrada es el componente que puede transformar una escapada relativamente accesible en un viaje de varios millones de pesos.

Según los valores relevados para la experiencia oficial de Fórmula 1, el pase de tres días sin alojamiento se ubicaba al 17 de septiembre en $2.957.452,38. El acceso permite asistir a las distintas jornadas del Gran Premio, con actividad desde el viernes.

El calendario oficial establece dos sesiones de entrenamientos el viernes 6 de noviembre, una tercera práctica y la clasificación el sábado 7, y la carrera principal el domingo 8.

También aparecen opciones que combinan entrada y alojamiento:

$6.788.591,31: pase de tres días con alojamiento en Renaissance São Paulo Hotel.

pase de tres días con alojamiento en Renaissance São Paulo Hotel. $7.193.508,44: pase de tres días con alojamiento en DoubleTree by Hilton Itaim São Paulo.

En otras palabras, el costo de entrada puede superar por sí solo al paquete básico de avión más hotel.

Por eso, para un argentino que quiera viajar con una alternativa económica, el presupuesto de paquete turístico más entrada puede ubicarse por encima de los $4 millones por persona, sin contar comidas, traslados internos ni gastos adicionales.

En una experiencia con mejores ubicaciones, servicios incluidos, gastronomía y sectores premium, el gasto puede subir hasta unos $6,14 millones o más por persona.

A casi dos meses de la carrera, las búsquedas de viajes desde la Argentina hacia San Pablo para ver a Franco Colapinto el fin de semana del viernes 6 al domingo 8 de noviembre se multiplicaron por siete. X

Avión, micro o auto: tres maneras de llegar

El avión es la alternativa más rápida y permite conectar Buenos Aires con San Pablo en unas dos horas y media a tres horas.

Las referencias de precios relevadas para vuelos directos ubican el pasaje ida y vuelta aproximadamente entre $350.000 y $550.000 por persona, aunque las tarifas dependen fuertemente de la fecha, la disponibilidad y la aerolínea.

El micro es más económico en términos de pasaje, pero exige una enorme diferencia en tiempo de viaje. Los servicios desde Buenos Aires hacia la Terminal Tietê de San Pablo pueden demandar 37 a 40 horas.

Las tarifas mencionadas para el tramo de ida rondan los $170.000 en JBL Turismo y los $182.257 en Crucero del Norte, lo que lleva el viaje ida y vuelta a una franja aproximada de $275.000 a $365.000 por persona, según servicio y disponibilidad.

La tercera opción es el automóvil particular. Entre Buenos Aires y San Pablo hay aproximadamente 2.150 a 2.250 kilómetros y unas 25 horas netas de conducción, sin contar descansos, comidas, frontera ni eventuales demoras.

Con un cálculo estimado de unos 216 litros de combustible y sumando peajes, el desembolso puede ubicarse alrededor de $540.000 por tramo, con un costo total de aproximadamente $900.000 a $1.080.000 ida y vuelta por vehículo, dependiendo del consumo y del precio del combustible.

El atractivo del auto aparece especialmente cuando el gasto se divide entre varios pasajeros.

El verdadero negocio está alrededor del circuito

La entrada, el avión y el hotel son apenas una parte del negocio. El Gran Premio genera una demanda extraordinaria sobre toda la cadena turística.

Los datos del último Gran Premio de San Pablo muestran la magnitud del fenómeno. En 2025, Interlagos recibió 303.627 personas, récord histórico para el evento, mientras que el impacto económico total alcanzó el equivalente a aproximadamente $685.500 millones (moneda argentina),

De ese monto, unos $417.200 millones correspondieron al impacto directo, mientras que otros $266.500 millones fueron generados por el impacto indirecto. La actividad produjo además el equivalente a aproximadamente $96.700 millones en tributos federales, estatales y municipales y movilizó a 23.700 profesionales, un 17,3% más que el año anterior.

El estudio de la Fundación Getulio Vargas, la Secretaría Municipal de Turismo y el Observatorio del Turismo de SPTuris calculó además que por cada $1 invertido en el GP se generaron aproximadamente $2.129 para la economía local, tomando la conversión utilizada para esta nota.

El impacto no queda concentrado en Interlagos. Los turistas demandan hoteles, alquileres temporarios, transporte, restaurantes, bares, centros comerciales, entretenimiento y actividades turísticas.

De hecho, datos de la Prefectura de San Pablo muestran que en 2024 el gasto promedio de los turistas vinculados al Gran Premio había llegado a unos $1,39 millones por persona, al convertir los $4.648,67 de gasto promedio registrados en moneda brasileña.

La misma investigación muestra que los argentinos tienen un peso particularmente importante dentro del turismo internacional que llega a San Pablo durante el Gran Premio. En 2024 fueron el principal grupo extranjero entre los visitantes relevados por el estudio municipal.

El “efecto Colapinto” llega en el momento indicado

La particularidad de 2026 es que el Gran Premio tendrá nuevamente un ingrediente adicional para el público argentino: Franco Colapinto llega a Interlagos con una temporada en la que ya consiguió ocho resultados dentro del top 10 y 27 puntos, según las estadísticas oficiales de Fórmula 1.

Su séptimo puesto en Madrid reforzó además la expectativa. El piloto de Alpine terminó séptimo el 13 de septiembre y sumó seis puntos.

Después de Brasil, la temporada continuará con Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, por lo que Interlagos aparece como una de las últimas oportunidades del año para los fanáticos argentinos de verlo competir en un escenario relativamente cercano.

Una carrera que también es un negocio para San Pablo

El caso del GP de San Pablo demuestra por qué la Fórmula 1 se convirtió en un activo turístico para las ciudades que integran el calendario.

En 2025, además de los $685.500 millones de impacto económico equivalente, alrededor del 75% del público llegó desde fuera de la capital paulista: 40% desde otros estados brasileños, 17% desde el exterior y 18% desde el interior y la Región Metropolitana.

La exposición internacional del evento también tuvo un valor económico significativo. La organización estimó la exposición mediática del GP 2025 en el equivalente a aproximadamente $793.000 millones, a partir de una valoración de u$s516,6 millones.

La ciudad también registró un fuerte impacto sobre el empleo y los servicios. La actividad del GP movilizó a 23.700 trabajadores y generó una cadena de consumo que excede ampliamente el precio de una entrada.

Por eso, el fenómeno Colapinto puede medirse en dos niveles. Para el fanático argentino, representa una escapada internacional cuyo costo básico puede superar los $4 millones si se suma paquete y entrada. Para San Pablo, en cambio, la llegada masiva de aficionados forma parte de un negocio mucho mayor: el Gran Premio de Fórmula 1 equivale a unos $685.500 millones de actividad económica y convierte durante un fin de semana a Interlagos en uno de los grandes motores turísticos de la ciudad.

En 2026, con las búsquedas argentinas multiplicándose por siete y Colapinto atravesando uno de sus mejores momentos deportivos del año, el circuito vuelve a prepararse para recibir otra oleada de fanáticos que cruzarán la frontera para ver al piloto argentino.