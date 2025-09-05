Se convirtió en millonaria de la noche a la mañana, pero cometió un error que la dejó en la ruina

Logró ganar millones en un parpadeo, pero su egoísmo la llevó a cometer un grave error que la dejó sin dinero.

Tuvo la oportunidad de tener millones de dólares, pero cometió un error que ha marcado un precedente.

Ganar millones en la lotería es un sueño que puede cambiar la vida. Sin embargo, una decisión equivocada puede transformar esa fortuna en un desastre. Una historia en Estados Unidos muestra cómo la riqueza repentina puede desvanecerse por un error inesperado en el camino.

Denise Rossi , una mujer común, se convirtió en millonaria en 1996 . Su vida dio un giro al ganar un premio inesperado, pero un paso en falso marcó su destino. Su caso ilustra cómo una fortuna puede escaparse por una mala decisión.

En diciembre de 1996, Denise Rossi ganó 1.336.000 dólares en la lotería de California , parte de u n premio compartido de 6.6 millones de dólares con cinco compañeros de trabajo . Tras 25 años de matrimonio con Thomas Rossi, decidió ocultar los millones y no compartirlos con su esposo.

Once días después , el 8 de enero de 1997, Denise solicitó el divorcio sin mencionar el premio . Alegó que el boleto era un regalo de una compañera, considerándolo su propiedad separada, y usó la dirección de su madre para las comunicaciones con la lotería.

Durante el proceso de divorcio, omitió el premio en la declaración de activos, violando las leyes de propiedad comunitaria de California, que exigen dividir equitativamente las ganancias obtenidas durante el matrimonio. Su plan era disfrutar la fortuna en solitario, sin levantar sospechas.

Pocos años de millones: el fin de la mentira de Denise

En 1999, Thomas Rossi descubrió la verdad por una carta enviada por error a su domicilio. El documento, de Statewide Funding, revelaba que Denise había ganado millones en la lotería antes del divorcio. Thomas llevó el caso a la justicia por ocultamiento.

El juez Richard Denner determinó que Denise actuó con fraude al esconder el premio. Ordenó que entregara la totalidad de los 1.336.000 dólares a Thomas, en 20 pagos anuales de 66.800 dólares, conforme a las leyes de propiedad comunitaria de California.

Denise apeló, argumentando que el boleto era un regalo, pero el tribunal rechazó su defensa. Su intento de ocultar los millones colapsó, dejándola sin fortuna y enfrentando problemas legales. El caso se convirtió en un precedente en California.