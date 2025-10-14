De niño prodigio y autodidacta a multimillonario líder del imperio gamer: la historia de Tim Sweeney

Con gran ambición y visión, logró crear uno de los imperios que más miles de millones ha generado en los videojuegos.

Su ingenio lo llevó a ganar milones de dólares al crear una de las empresas más importantes de la actualidad.

Lograr crear un legado en una de las industrias más competitivas y renovadas de la actualidad no es una tarea fácil. Quienes dan en la tecla en el mundo de los videojuegos cosechan millones , pero pocos han hecho imperios tan grandes que puedan conformar a tantos jugadores al mismo tiempo.

Tim Sweeney es una de esas mentes que logró, a base de mucho esfuerzo, forjar una de las empresas que más entretenimiento aporta tanto a chicos como a grandes. Con Epic Games ha logrado dar un verdadero salto de la calidad en los juegos de computadoras y consolas.

Tim Sweeney nació en 1970 en Potomac, Maryland, el menor de tres hermanos. Su padre, ingeniero, le regaló a los 11 años una computadora personal IBM. Aprendió BASIC , un lenguaje sencillo para programar, en una semana durante un viaje familiar . Pasaba horas creando juegos simples, desarmando máquinas como cortacéspedes para entender su funcionamiento, mostrando una curiosidad precoz por la tecnología.

A los 19, mientras estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad de Maryland, fundó Potomac Computer Systems desde el sótano de sus padres, ofreciendo servicios de reparación de computadoras. Creó ZZT, un juego de aventura en 1991, y lo vendió por correo a través de bulletin boards, foros digitales primitivos para compartir software. Las ventas de 100 dólares diarios lo impulsaron a dedicarse a los videojuegos , renombrando su empresa Epic MegaGames.

En 1995, Sweeney desarrolló Unreal Engine, un software para crear videojuegos con gráficos avanzados, usado por primera vez en Unreal de 1998. El motor se licenció a otros estudios por un 5% de regalías, convirtiéndose en una herramienta estándar para juegos 3D. Epic Games, ahora en Carolina del Norte, vendió 1.5 millones de copias de Unreal en tres años, consolidando su reputación en la industria.

En 2017, Epic lanzó Fortnite, un juego gratuito de batallas masivas en línea que combinó disparos y construcción. Generó mil millones de dólares en 2018, con meses de 300 millones. Sweeney desafió a Apple y Google en una demanda antimonopolio en 2021, ganando cambios en las tiendas de aplicaciones. Para 2022, Epic levantó 2 mil millones, valorando la empresa en 31.5 mil millones. Actualmente, la compañía se mantiene como una de las líderes debido a su gran estrategia de marketing: mensualmente, regala claves para que los usuarios tengan juegos gratis.

Miles de millones: el patrimonio de Tim Sweeney

La fortuna de Tim Sweeney se estima en 5.7 mil millones de dólares en 2025, según la revista Forbes. Su 28% de acciones en Epic Games, valorada en 31.5 mil millones, es su principal fuente de riqueza. Unreal Engine genera millones en licencias, usado en Fortnite y miles de juegos, cobrando un 5% de regalías.

Invierte en biotecnología, destinando 15 millones a Colossal Biosciences para revivir especies extintas. A través de la Tim Sweeney Foundation, dona millones a programas de programación para jóvenes y conservación en Carolina del Norte. También aportó 10 millones a iniciativas educativas.