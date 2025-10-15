Quién es Brian Armstrong y cómo se convirtió en una de las personas con más millones en criptomonedas







Supo entrar al mundo de las criptomonedas en el momento adecuado y logró obtener miles de millones de dólares.

Armstrong encontró en las criptomonedas la fórmula para generar millones de dólares. Getty

El mundo de las criptomonedas ha logrado que varios que se han aventurado a esta modalidad de transacciones hayan logrado generar millones de dólares. Con ambición, paciencia y conocimientos claves en el sector, han logrado establecer distintos imperios en uno de los ámbitos más volátiles que existen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Brian Armstrong es uno de esos nombres que hoy se han convertido en referentes de las monedas digitales. Un año en Argentina y su curiosidad desde pequeño fueron las claves para que pueda dar el salto y consolidarse en el mercado más cambiante que existe.

Brian-Armstrong Getty Armstrong empezó con las criptomonedas por afición, pero lo ayudaron a generar miles de millones de dólares. Getty

Uno de los cerebros detrás de Coinbase: la historia de Brian Armstrong Brian Armstrong nació en 1983 en San José, California, hijo de ingenieros. Creció en un entorno donde la tecnología era parte de la vida diaria y estudió en Bellarmine, una escuela secundaria privada. En la Universidad de Rice, obtuvo dos títulos: uno en economía y otro en ciencias de la computación en 2005, seguido de una maestría en computación en 2006. Durante esos años, creó un negocio que conectaba tutores con estudiantes, mostrando su talento para emprender.

Tras graduarse, trabajó un año en Buenos Aires para una empresa educativa, donde vio cómo la inflación dificultaba la vida de los argentinos. Esto lo marcó. Luego se unió a IBM, desarrollando programas, y a Deloitte, como consultor de negocios. En 2010, leyó un documento sobre Bitcoin, una moneda digital que funciona sin bancos, creada por una figura anónima llamada Satoshi Nakamoto. Fascinado, empezó a programar herramientas para comprar y guardar bitcoins en su tiempo libre.

En 2012, Armstrong se unió a Y Combinator, un programa en Silicon Valley que da dinero y asesoramiento a nuevas empresas. Con 150 mil dólares de inversión, cofundó Coinbase con Fred Ehrsam, un ex experto en finanzas. Coinbase ofrecía una plataforma para comprar y vender bitcoins fácilmente y una billetera digital, un programa para almacenar estas monedas. Cuando el bitcoin valía solo 5 dólares, Coinbase atrajo a miles de usuarios, creciendo rápido. Coinbase se expandió, ofreciendo servicios de intercambio, que permiten cambiar bitcoins por dólares u otras monedas. En 2018, la empresa alcanzó un valor de 8.1 mil millones de dólares tras recibir inversiones. En 2021, salió a bolsa en Nasdaq, un mercado de acciones, con una valoración de 85 mil millones. En 2023, enfrentó una investigación del gobierno de EE.UU. por regulaciones cripto y el colapso de otra empresa, FTX. En 2025, Coinbase ingresó al S&P 500, un índice que reúne a las empresas más grandes, elevando su valor a 67 mil millones. Un patrimonio de miles de millones: la fortuna de Armstrong La fortuna de Brian Armstrong se estima en 13.4 mil millones de dólares en 2025, según la revista Forbes. Posee el 19% de Coinbase, una empresa valorada en 67 mil millones, que genera millones al facilitar transacciones de criptomonedas. En 2021, Forbes lo nombró el más rico en cripto, con 6.5 mil millones, impulsado por el bitcoin, que alcanzó 105 mil dólares. Creó GiveCrypto.org, una organización que usa criptomonedas para ayudar a personas necesitadas, como en regiones con crisis económica. Invierte en empresas emergentes de tecnología financiera y criptomonedas, apoyando proyectos que promueven monedas digitales. En 2025, un ciberataque a Coinbase costó 400 millones en reembolsos, pero no afectó su riqueza personal.

Temas Millones

Criptomonedas