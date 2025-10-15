Ganó millones al transformar la industria de la moda con un particular diseño: quién es Diane Von Furstenberg

Es la mente maestra detrás de una de las prendas más vendidas y generó millones con su visión en la industria de la moda.

Con una idea brillante, logró crear uno de los imperios que más millones ha generado en la moda.

Lograr impactar en la industria de la moda es una tarea que no muchos llegan a cumplir. La tarea de mantener ciertas prendas en tendencia nunca es fácil, pero quienes logran dar en la tecla pueden generar un legado que viene acompañado de ganancias en millones de dólares.

Diane Von Furstenberg entiende mejor que nadie el juego, ya que fue la mente maestra detrás de una de las prendas que revolucionó el mundo textil y la ayudó a ser uno de los nombres más importantes de la industria.

Un simple invento enamoró a millones de mujeres y la ayudó a forjar un legado en la moda.

Diane Von Furstenberg nació en 1946 en Bruselas, Bélgica. Estudió economía en la Universidad de Ginebra, pero a los 22 abandonó los estudios para seguir su pasión por la moda . En 1969, se mudó a Italia para trabajar con Angelo Ferretti, un fabricante de textiles, donde aprendió a diseñar ropa con telas como el jersey elástico.

En 1970, se casó con Egon von Fürstenberg, un príncipe alemán, y se instaló en Nueva York. El matrimonio duró hasta 1983, cuando se divorciaron, pero le dio el apellido que usa para su marca . En 1972, lanzó su primera colección, Diane Von Furstenberg. Inspirada en la comodidad americana y la elegancia europea, creó el vestido cruzado , una prenda de tela elástica que se ajusta al cuerpo y se ata a la cintura. Lanzado en 1974, vendió 25 mil unidades por semana, alcanzando un millón en dos años.

El vestido cruzado, con su escote en V y ajuste a cualquier figura, se volvió símbolo de la liberación femenina de los setenta. Mujeres trabajadoras y celebridades lo adoptaron por su practicidad. En 1976, Von Furstenberg apareció en la portada de Newsweek, consolidándose como referente de moda. Su marca se expandió a cosméticos, perfumes y accesorios, con tiendas en Nueva York.

En 1997, relanzó su marca tras un retiro, actualizando el vestido cruzado para nuevas generaciones. Desde 2005, presidió el Council of Fashion Designers of America, una organización que promueve la moda estadounidense. En 2009, Michelle Obama usó uno de sus vestidos en un evento oficial. En 2024, una exposición en Nueva York celebró los 50 años del vestido cruzado.

Miles de millones: el patrimonio de Diane Von Furstenberg

La fortuna de Diane Von Furstenberg se estima en 1.2 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. El vestido cruzado, con millones de unidades vendidas, es la base de su riqueza. Su marca DvF, con 45 tiendas en 70 países, genera ingresos por ropa, accesorios y perfumes.

En 2001, se casó con Barry Diller, un empresario de medios. Juntos dirigen la Diller-von Furstenberg Family Foundation, que apoya artes y derechos humanos. Von Furstenberg vive en un penthouse en el Meatpacking District de Nueva York. A través de su fundación, dona millones a causas de empoderamiento femenino y educación.