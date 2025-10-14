Lujo y un robo millonario: así es la icónica mansión de Brad Pitt que ahora pertenece a Austin Butler

El protagonista de "Elvis" se mudó a esta vivienda de 1960 que tiene tres habitaciones, piscina, sauna, spa y vistas panorámicas de Los Ángeles.

Luego de un robo mediático, Brad Pitt le vendió esta propiedad a Austin Butler por 5.2 millones de dólares.

En "Los Feliz" , uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles, se encuentran las residencias más codiciadas por los actores de Hollywood . Una de ellas, conocida como la Casa de Acero , fue construida en 1960 y cambió recientemente de manos tras años de ser propiedad de Brad Pitt .

La mansión, diseñada por el arquitecto Neil A. Johnson , combina estilo, elegancia y privacidad en una estructura en forma de L con amplios ventanales y ofrecen vistas únicas. El protagonista de "El club de la pelea" se la adquirió a la heredera petrolera Aileen Getty , pero un mediático robo mientras él estaba fuera de la ciudad cambió sus ideas.

Finalmente, la estrella de "Elvis", Austin Butler , es el nuevo dueño luego de pagar 5.2 millones de dólares , una cifra ligeramente inferior a la que Pitt había invertido, pero suficiente para asegurarse una de las viviendas más destacadas del sur de California.

La residencia que ahora pertenece a Austin Butler mantiene intacto todo su carácter de mediados de siglo, pero con toques contemporáneos. Con 186 metros cuadrados distribuidos en tres habitaciones y dos baños , la casa ofrece un equilibrio entre amplitud y funcionalidad.

austin butlerr

La estructura en forma de L está pensada para aprovechar la luz natural, que entra a través de los grandes ventanales que rodean toda la vivienda, conectando los interiores con la vegetación del exterior.

El salón principal cuenta con un sillón, dos butacas y una chimenea independiente de estilo moderno, mientras que las vistas a la ciudad y al patio generan un ambiente relajado. La cocina, por su parte, destaca por su diseño ochentero actualizado, con encimeras de acero inoxidable, muebles a medida y un ventanal gigante.

mansion austin

El dormitorio principal tiene obras de arte en las paredes y un baño en suite con bañera empotrada, ducha con mampara de cristal, un tocador flotante y el vestidor.

En el exterior, hay una piscina en forma de gota, un spa y un sauna, rodeados de vegetación que garantiza privacidad absoluta, un elemento que fue clave para ambos actores.

Brad-Pitt mansion

El día que robaron la mansión cuando era de Brad Pitt

En la noche del 25 de junio de 2025, la icónica residencia de Brad Pitt en "Los Feliz" se convirtió en escenario de un robo que sacudió a Hollywood. Mientras el actor se encontraba fuera de Los Ángeles promocionando "F1: la película", tres individuos irrumpieron en la vivienda escalando la ventana delantera, aprovechando que la propiedad estaba vacía.

Según confirmaron fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los ladrones saquearon distintos objetos de valor del interior de la casa, aunque no se reveló el valor económico exacto.

El robo fue cubierto por los medios y generó un debate sobre la seguridad de las residencias de lujo en Hollywood. Este episodio, además, fue un detonante para que el actor decidiera poner la mansión a la venta, buscando un cambio de residencia más seguro y acorde a sus nuevas necesidades luego de su divorcio.