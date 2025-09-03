Se declaró en quiebra por tercera vez: la importante pizzería que no puede hacerle frente a las deudas







Una importante cadena de pizzerías y pastas de los Estados Unidos se declaró en quiebra por tercera vez en menos de siete años y peligra su funcionamiento en todo el país. En esta ocasión, deberá cerrar alrededor de 14 locales, pasando de 30 a sólo 16.

Esto, sin dudas, encendió las alarmas sobre su futuro y puso en duda su continuidad debido a asfixiantes deudas y un duro proceso de reestructuración que no está saliendo como esperaban. Se trata de Bertucci's Restaurants LLC, especializada en pizzas y pastas al horno.

Bertucci's Pizza El futuro de la compañía peligro debido a sus deudas de millones y su dificultad en la reestructuración.

Bertucci's Restaurants, victima de las deudas de millones En el año 2022, Bertucci's llegó a operar 30 sucursales en los Estados Unidos, pero tuvo que reducir su presencia a tan sólo 16, distribuidos en Massachussets, Pensilvania, Delaware, Connecticut, Maryland y Virginia. La nueva solicitud de quiebra refleja las dificultades que atraviesa la empresa matriz, Earl Enterprises, propietaria también de Planet Hollywood, que compró esa cadena en 2018 por 20 millones de dólares tras su primera bancarrota.

En su declaración de quiebra reciente, Bertucci's dio a conocer activos y deudas de entre 10 y 50 millones de dólares. Su mayor acreedor, Cost Control Associates, reclama más de 630.000 dólares.

No obstante, la situación de Bertucci's no es un caso aislado, otras pizzerías están sufriendo crisis debido a los cambios en los hábitos y bajas en el consumo, entre ellas se destacan: EYM Pizza LP, Domino's Pizza Enterprises y People First Pizza Inc, entre otras.

