De cuánto es la fortuna de Mason Thames, la nueva revelación de Hollywood que comenzó como bailarín de ballet







A pesar de que inició su carrera como actor en 2019 y despegó durante este año, distintos críticos y directores afirmaron que su futuro es prometedor.

Mason Thames intepreta al joven Hipo en la versión live action de "Cómo Entrenar A Tu Dragón". Fuente: Instagram (@masonthames)

La nueva era de actores de Hollywood trajo consigo una gran cantidad de artistas revelaciones. Uno de los más destacados es Mason Thames, quien ganó popularidad por su papel principal en el thriller “Teléfono Negro” y, recientemente, por interpretar a Hipo en la versión live action de la película “Cómo Entrenar a Tu Dragón”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con tan solo 18 años, Thames se encuentra en un proceso de convertirse en un intérprete experimentado, según distintos críticos de cine. Incluso el director de “The Black Phone”, Scott Derrickson, afirmó que el joven es un actor natural y que nació para hacer eso.

Quién es Mason Thames espec Cine2_opt.jpeg mason thames. Cautivo de un ser siniestro, recibe llamadas telefónicas desde el Más Allá que lo quieren ayudar.

Antes de convertirse en actor, Mason Thames creció en Texas junto a su hermana, Brooke-Madison, con quien tomó clases de ballet desde los 5 años. De hecho, el talentoso actor llegó a participar en una compañía de danza profesional, con la que estuvo de gira desde 2013 hasta 2016 en la que participó en distintas producciones, como “El Cascanueces”.

Sin embargo, Thames decidió enfocarse en su carrera actoral y en 2019, obtuvo su primer rol en la serie “For All Mankind”. Sin embargo, su popularidad empezó a crecer cuando interpretó a Finney Blake en “Teléfono Negro”, película que protagoniza junto a Ethan Hawke. Por otro lado, su gran oportunidad llegó cuando protagonizó la versión live action del clásico de Dreamworks, “Cómo Entrenar A Tu Dragón”.

Patrimonio neto de Mason Thames Mason Thames 1 A pesar de que su carrera apenas despegó, actualmente Mason Thames cuenta con un patrimonio estimado de 2 millones de dólares, según el portal Celebrity Net Worth. Este mes se estrenan dos de sus proyectos más anticipados: en primer lugar, llega a Argentina la secuela de “Teléfono Negro”, mientras que el próximo 23 de octubre se estrenará la película dramática “A Pesar de Ti”, basada en el libro homónimo de la escritora Colleen Hoover.

Temas Millones