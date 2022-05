Cómo funciona el primer supermercado inteligente del país: sin cajeros, ni filas, abierto las 24 hs.

Supermercado inteligente 4.jpg El primer supermercado inteligente está ubicado en Martha Salotti 474, en Puerto Madero.

“En el local hay instaladas 150 cámaras -minidomos antivandálicos con algoritmos de Inteligencia Artificial (IA)-, en promedio 1 por metro cuadrado, instaladas en cada góndola, pasillos, heladeras, esquinas, ingreso y egreso. Cada una de ellas está conectada a un servidor de analítica, el cual potencia el reconocimiento facial, IA, video metadata, resguardo de los datos grabados y el seguimiento automático de un objeto en movimiento, entre otros aspectos”, explica el Ing. José Varas, BDM de Dahua Technology Argentina, empresa encargada de desarrollar la parte tecnológica de este supermercado.

A su vez, Quick Scan & Go cuenta con un servidor de analíticas y barreras que facilitan el control de acceso permitiendo obtener reconocimiento facial vinculado al registro de los datos de la App. Por su parte, el servidor de analíticas cuenta con algoritmos de IA que paulatinamente se irán complementando para mejorar la automatización de los procesos.

Supermercado inteligente 2.jpg

Según detallaron los accionistas, QU!CK nace con el propósito de revolucionar las experiencias de compra, convirtiéndolas en cercanas, fáciles y evitando pérdidas de tiempo en colas innecesarias. "Los locales permiten que los usuarios entren, elijan su producto y salgan, sin pasar por caja, logrando de esta manera un proceso absolutamente dinámico", señalaron.

La revolucionaria tecnología puesta al servicio de mejorar el proceso de compra fue creada integralmente por ingenieros argentinos que trabajaron en su desarrollo y lograron tiendas inteligentes a la altura de las que comienzan a operar en varios países del mundo.

La tecnología que desarrollaron les permite crear o transformar supermercados o tiendas de proximidad en autónomas que funcionan 24 horas los 365 días del año con mix de productos personalizados y a bajo costo especialmente en condominios, barrios privados, oficinas corporativas, EE.SS, gimnasios, colegios y universidades.

Supermercado inteligente 3.jpg

“A través de este innovador proyecto se busca evolucionar equilibrando la combinación de los esfuerzos humanos y la tecnología aplicada para obtener lo mejor para el usuario final. A su vez, se busca incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías para la automatización de procesos en este tipo de verticales”, finaliza Julia Anschütz, MarCom Manager de Dahua Technology.

Qué es Dahua Technology

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. es un proveedor de servicios y soluciones de IoT inteligente centrado en video líder en el mundo. Tiene más de 18.000 empleados, de los cuales más del 50% se dedican a la investigación. La compañía ha implementado sus productos, soluciones y servicios en 180 países, cubriendo industrias clave que incluyen ciudad segura, tráfico, comercio minorista, banca y finanzas, energía, etc.

Desde 2014, se estima que Dahua Technology es la segunda más grande del mundo. Proveedor de equipos de videovigilancia, y ha sido clasificada en segundo lugar en la lista de a & s Security 50 durante 3 años consecutivos. Comprometida con la innovación tecnológica e invirtiendo aproximadamente el 10% de sus ingresos por ventas anuales en investigación, la empresa continúa explorando oportunidades emergentes basadas en tecnologías de video IoT y ya ha establecido negocios en visión artificial.