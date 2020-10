Nuevas e innovadoras tendencias para banca

La disrupción digital está presente en diferentes ámbitos empresariales y ha ganado muchísima fuerza en los últimos meses, debido al contexto que todos conocemos. Esto no está exento de distintos tipos de desafíos para las empresas que las implementan. No me refiero únicamente a todo tipo de imprevistos y obstáculos técnicos, sino también a la aceptación y la implementación de su uso.