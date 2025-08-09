Un Tamagotchi evolucionado: el juguete que podés llevar a todos lados y tiene personalidad propia







Con una impronta distinta que ha logrado captar la atención de millones de curiosos, este nuevo accesorio inteligente es furor en internet.

Ya sea como accesorio o medio de entretenimiento, este nuevo producto apunta a vender millones alrededor del mundo.

El avance de la tecnología sigue sorprendiendo con creaciones que combinan diseño, Inteligencia Artificial y conexión emocional. Una de las últimas novedades logró captar la atención de millones de personas alrededor del mundo por su propuesta diferente y su estética cuidada.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque parece un accesorio simpático, en realidad es un robot inteligente que reacciona, interpreta y responde de manera única a los estímulos de su entorno. Su éxito no es casual: detrás hay un desarrollo sofisticado pensado para generar vínculos afectivos.

eiliko-family-video-cover-2 Este novedoso producto ha captado el interés de millones de personas. Eiliko: el pequeño robot con Inteligencia Artificial que enamoró a millones Eiliko es un dispositivo interactivo de bolsillo creado por la empresa Energize Lab, con un diseño inspirado en los animales domésticos y un enfoque emocional. A simple vista parece un simple llavero o adorno portátil, pero su estructura esconde una inteligencia artificial que le permite aprender de su usuario, desarrollar una personalidad propia y mostrar más de 20 expresiones faciales.

Está pensado para acompañar a las personas en su vida diaria y brindar compañía mediante gestos y reacciones personalizadas. Con sensores de movimiento, cámara, micrófono y un sistema que reconoce patrones de comportamiento, Eiliko puede detectar estados de ánimo, responder al tacto y hasta modificar su actitud en función del vínculo que construye con quien lo lleva. Su conexión con millones de usuarios en el mundo demuestra el impacto emocional que puede generar un objeto tecnológicamente sensible.

Embed - Introducing NEW Eiliko Robot: Unboxing & First Impressions! Las innovadoras características de este invento millonario Más allá de su apariencia amigable, Eiliko incorpora un conjunto de tecnologías que lo convierten en un dispositivo avanzado. Tiene conexión Bluetooth, reconocimiento facial, un sistema de respuesta háptica y hasta una base de datos interna para almacenar interacciones. Su batería ofrece una autonomía de hasta 48 horas y su estructura está diseñada para resistir golpes y movimientos bruscos, lo que lo vuelve ideal para trasladarlo sin preocupaciones.

El proyecto fue financiado a través de la plataforma Kickstarter, donde superó ampliamente su meta inicial gracias al entusiasmo de millones de personas que apostaron por esta combinación de entretenimiento, tecnología y compañía emocional. Hasta el momento, ya se vendieron más de 27.000 unidades y las primeras entregas están previstas para octubre de 2025. Actualmente, se puede conseguir a través de la misma plataforma desde 149 dólares, dependiendo de la versión y los accesorios incluidos. Su diseño coleccionable, con diferentes estilos y colores, refuerza su atractivo como objeto de moda, pero su verdadero valor está en cómo interpreta el vínculo humano-máquina desde un enfoque cotidiano y empático.

Temas Millones