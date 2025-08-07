El futuro de las notebooks: una pantalla enorme que se enrolla sin problemas







Una innovación pensada para millones: Lenovo presenta una notebook que amplía su pantalla al instante y transforma la experiencia portátil.

El mecanismo enrollable permite ampliar la pantalla de 14 a 16,7 pulgadas con un solo gesto, una solución pensada para millones de usuarios móviles. Agencia Noticias Argentinas

Cada año, millones de personas buscan computadoras portátiles que se adapten a sus rutinas de trabajo y estudio, combinando potencia y portabilidad. Pero hasta ahora, pocos modelos lograron romper moldes de verdad. Es por eso que los usuarios necesitaban algo nunca antes visto para satisfacer sus necesidades.

Eso cambia con una propuesta que parece sacada de una película de ciencia ficción: una notebook cuya pantalla se expande de forma automática para ofrecer un espacio visual más amplio sin necesidad de monitores externos.

1366_2000 (1) No es solo un experimento: es una respuesta concreta a lo que millones de usuarios llevan tiempo esperando. Cómo es la nueva ThinkBook Plus Gen 6 Rollable Lenovo presenta un equipo que no solo destaca por su estética, sino por reinventar la forma en que interactuamos con una notebook. La ThinkBook Plus Gen 6 Rollable cuenta con una pantalla OLED enrollable que pasa de 14 a 16,7 pulgadas con solo presionar una tecla o hacer un gesto con la mano. Así, los usuarios obtienen un espacio de trabajo mayor en segundos, sin cargar dispositivos adicionales.

Esta tecnología había sido mostrada como concepto en 2022, pero ahora ya es una realidad disponible para el público. Tras su presentación en el CES 2025, la compañía anunció su comercialización, marcando un antes y un después en el segmento de los portátiles.

La serie ThinkBook se caracterizó por propuestas osadas desde 2019. Este nuevo modelo consolida esa reputación: incorpora motores que expanden la pantalla y la recogen, sin complicaciones ni daños, con una vida útil estimada para 20.000 ciclos de uso.

Otra característica diferencial es la posibilidad de activar la expansión con gestos manuales capturados por la cámara del bisel. Este detalle eleva la experiencia de uso y la hace sentir futurista, pero perfectamente funcional. Las especificaciones de este innovador lanzamiento En cuanto a prestaciones, esta notebook no se queda atrás. Integra procesadores Intel Core Ultra de segunda generación, capaces de responder sin esfuerzo a tareas exigentes. Está diseñada para quienes requieren rendimiento y fluidez. La pantalla OLED de alta resolución ofrece 400 nits de brillo y una tasa de refresco de 120 Hz, lo que garantiza una visualización fluida, ideal para edición multimedia o sesiones de trabajo prolongadas. Además, alcanza una resolución máxima de 2000x2350 pixeles. Para lograr que esta estructura funcionara, los ingenieros rediseñaron el chasis interno, redujeron el tamaño de la placa base y reorganizaron componentes. Esto permitió integrar los motores sin afectar la movilidad del equipo, que sigue siendo liviano y compacto.

