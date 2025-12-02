Vacaciones 2026: precios para veranear en Brasil versus la Costa Atlántica + Seguir en









Se prevé que este año miles de argentinos volverán a viajar a Brasil. Su menor costo de vida y promociones en pasajes inclinan la balanza a a su favor.

Se acerca el verano y los argentinos se definen entre Brasil y la Costa Atlántica. Freepik

El verano 2026 llega con una tendencia cada vez más marcada entre los turistas argentinos: para muchos, viajar a Brasil resulta más conveniente que veranear en la Costa Atlántica. La combinación de un real depreciado, precios más accesibles en gastronomía y servicios, y un mercado local con precios al alza, genera que en las vacaciones vuelva a haber un aluvión de argentinos viajando al país vecino, tal como sucedió el año pasado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las principales agencias de turismo confirman que la demanda hacia destinos brasileños auguran una excelente temporada. Florianópolis, Rio de Janeiro, Natal y Maragogi encabezan el ranking de consultas. Si bien los vuelos representan un gasto inicial alto, el abaratamiento del real frente al peso y la posibilidad de acceder a promociones en pasajes y paquetes hacen que, una vez en destino, los costos diarios sean más bajos que en la costa argentina.

Valores competitivos en Brasil En Brasil, los turistas encuentran una oferta amplia de alojamiento a valores competitivos, con opciones que incluyen desayuno, traslados y servicios de playa. Las comidas en restaurantes, el alquiler de sombrillas, que ronda unos $7.000 por día, y reposeras, o actividades recreativas mantienen precios más accesibles que en la Argentina. Además, la infraestructura turística suele ofrecer buena relación precio-calidad, lo que completa un combo atractivo para familias y grupos jóvenes.

En contraste, la Costa Atlántica llega a la temporada con aumentos significativos en alojamiento, gastronomía y servicios de playa. Si bien cada balneario tiene sus precios, se puede tener una idea de lo que va a costar protegerse del sol en el verano. En Mar del Plata, por ejemplo, el alquiler de una carpa cuesta $735 mil por semana, mientras que en Villa Gesell se consiguen a mitad de precio. Por su parte, en Pinamar las carpas están a $450.000 la semana y $700.000 por quince días.

En cuanto al alojamiento, el precio depende de la ciudad, la distancia con la playa, si es hotel o departamento. Pero, para tener una referencia un departamento de dos ambientes en el centro de Mar del Plata para 3 ó 4 personas cuesta entre $60.000 y $70.000 por día y $80.000 si tiene cochera. Para grupos más grandes, las opciones se encarecen: dos dormitorios, para seis personas y cochera, hay que calcular entre $100.000 y $120.000 por día. En Rio de Janeiro, por su parte, los precios de los departamentos oscilan entre u$s55 a u$s150 diarios, dependiendo el tipo de inmueble.

El impacto del tipo de cambio es decisivo. La depreciación del real frente al peso favorece a los argentinos, que encuentran en Brasil un poder adquisitivo mayor. A eso se suma la aparición de promociones en aéreos que permiten reducir la barrera de entrada del costo inicial. Algunas ofertas combinadas de vuelo y hotel para seis o siete noches llegan a valores apenas por encima de un alquiler promedio en la Costa Atlántica en plena temporada. Para muchos también resulta conveniente comprar un paquete. Por ejemplo, TurismoCity ofrece uno de 7 días a Salvador de Bahía en enero por u$s1.234 por persona (incluye vuelo, hotel, traslado y asistencia). Un paquete a Natal de 8 días cotiza en u$s1.349 y a Arraial Do Cabo u$s657. Mayor conectividad y nuevos vuelos desde el interior del país El fortalecimiento de la conectividad es una de las grandes novedades de esta temporada. Brasil lanzó un programa para aumentar sus rutas internacionales, lo que ya se traduce en nuevos vuelos directos desde ciudades argentinas como Rosario, Córdoba, Mendoza y Salta. Aerolíneas Argentinas incorporará a partir de enero de 2026 las rutas Rosario–Búzios–Cabo Frío (CFB) y Salta–Florianópolis, mientras que Flybondi sumará conexiones desde Córdoba hacia Río de Janeiro y Florianópolis, además de nuevas frecuencias a Salvador de Bahía. Gol también anunció su vuelo directo Mendoza–Río de Janeiro para el próximo verano. Pese a los precios, el último fin de semana largo de noviembre, mostró que la costa atlántica también espera público para las vacaciones. Su cercanía y su variedad de opciones hace que para muchos siga siendo elegida.