Valerza, la fintech jujeña que desembarcó en Buenos Aires

Al respecto, Martínez agrega: “Pablo y yo provenimos del banco tradicional y buscamos seguir brindando ese tipo de atención: escuchar a cada uno de nuestros clientes y ofrecerles propuestas y soluciones que se adapten a lo que buscan y necesitan”.

En tiempos en que los bancos están transformando sus prestaciones hacia lo digital y estandarizando procesos, tanto Luro como Martínez comprenden que la tecnología debe ser una herramienta que sirva para acompañar, pero no reemplazar a las personas. En este sentido, Luro comenta: “Valerza busca humanizar el mundo financiero. La tecnología no debe hacernos perder el foco en los vínculos humanos, sino servir de puente para conectar las finanzas con las personas. Por eso, la empatía y calidad en el trato son dos faros que nos guían”.

Nicolás Martínez, un referente indiscutible en atención al cliente que ha capacitado a más de 200 trabajadores bancarios, relata: “Siempre fue prioritario para mí poder crecer profesionalmente en un lugar que tenga al cliente como el centro de sus procesos, cuando Pablo, mi vecino y amigo de toda la vida en Ituzaingó me trajo esta propuesta, no lo dudé ni un segundo. El sistema bancario ya no es lo mismo que era, mientras que Valerza se ha consolidado en el mercado financiero, avalada por su gran servicio, la simplicidad de sus productos y la puntualidad extraordinaria de sus compromisos. Esto ha permitido que administre una cartera de más de dos mil millones de pesos. También se ha destacado en el desarrollo de cajas de seguridad no bancarias, una obra de infraestructura y tecnología única en el NOA y NEA”.

Por último, Luro afirma: “Nuestros más de 1000 inversores son nuestro mayor capital y la mejor garantía y publicidad de nuestro servicio. El crecimiento sostenido de nuestra empresa se debe sencillamente a la confianza depositada por nuestros inversores, a la credibilidad en la empresa y al cumplimiento en nuestros compromisos.

valerza 1.jpeg

Valerza avanza a paso firme

Valerza forma parte del Grupo Villanueva, conformado por las empresas: Villanueva e Hijos, constructora y desarrolladora inmobiliaria del norte; iMANTA, empresa especialista en la construcción de estructuras metálicas, herrería, carpintería de chapa y portones Industriales; MOM Mining, empresa minera (titular de pedimentos mineros que actualmente están siendo explotados); Villanueva Servicios Mineros, ejecutora de obras de infraestructura para la minería; y Briomodo, dedicada a diseñar y construir sistemas de aprovechamiento de energía solar para uso sanitario.

Además, es una fintech que trabaja activamente en la incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías para reinventar los servicios financieros y ofrecer soluciones y respuestas a sus clientes.

Actualmente, uno de sus proyectos de inversiones es el desarrollo del Hotel Amérian Jujuy que realizan conjuntamente con Villanueva e Hijos. Valerza es la encargada del esquema financiero, mientras que Villanueva e Hijos lleva a cabo la construcción. Torre Villanueva será la construcción más alta de Jujuy y albergará un edificio corporativo de 28 oficinas y 120 cocheras, y al Hotel Amérian Jujuy, de 4 estrellas superior, con 84 habitaciones, piscina, salón de eventos, restaurante y el primer rooftop de la provincia, un bar de altura con vistas panorámicas únicas a la ciudad de San Salvador de Jujuy.

“Valerza es central en el Grupo Villanueva y, junto a las otras empresas del holding, ha permitido escalar a nivel internacional los proyectos inmobiliarios y a pisar fuerte en el mundo minero”, sostiene, Leonardo Villanueva, presidente de Valerza y director del grupo.

Leonardo Villanueva amplia su visión y comenta: “Nuestras creencias, constituyen el universo de lo posible y junto con Diego, Carlos, Marcelo y Fernando, nuestros socios y directores, confiamos en que podemos hacer de Valerza una empresa internacional, sustentada en el profesionalismo, la dedicación, el trabajo en equipo y, por sobre todo, en el respeto irrenunciable al cuidado de los intereses de nuestros clientes”

Desde su centro de negocios en la ciudad de San Salvador de Jujuy, Diego Zuliani, Gerente General de Valerza, concluye: “Buscamos ser la opción financiera - tecnológica, de inversión más sólida y segura del mercado argentino. Nuestro propósito es facilitar la economía de nuestros clientes, brindando el conocimiento y la práctica para instrumentar herramientas de financiamiento, fiduciarias e inversiones efectivas, de confianza y conveniencia. Por ello, la excelencia y la innovación son nuestras metas”.

Para contactar a nuestros asesores, comunícate al 11 2621-9355